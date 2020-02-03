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      Які зарплати отримують члени наглядових рад державних банків: суми

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      Яка зарплата у членів наглядових рад українських державних банків / колаж 24 каналу

      Члени наглядових рад українських державних банків отримують зарплати у розмірі від 200 до 500 тисяч гривень. За цим показником лідирують "наглядачі" "Приватбанку" – вони отримують по пів мільйона гривень.

      Водночас найменше отримують члени наглядової ради "Укргазбанку" – до 200 тисяч гривень, повідомляє "Новое время – Бізнес".

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      Члени наглядових рад двох інших державних банків – "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" – отримують зарплати близько 300 тисяч гривень.

      Наприклад, Юлія Мецгер, яка за квотою президента у липні 2019-го була призначена у наглядову раду "Привату", отримала за 6 місяців 3,4 мільйона гривень. Зокрема, за жовтень разом з надбавками вона отримала 580 тисяч.

      Схожі суми отримали й інші члени наглядової ради "Приватбанку" – Роман Сульжик та Ольга Томаш.

      Цікаво, що зарплати членів наглядових рад фактично відповідають результатам їх діяльності. Так, чим більше прибутків декларує банк, тим вищими є зарплати їх "наглядачів".

      державні банки, зарплати наглядачів
      Скільки отримують члени наглядових рад українських державних банків

      Що передбачає робота наглядової ради банку?Найперше наглядова рада здійснює захист прав акціонерів банків – у цьому випадку, зокрема, держави. Інтереси акціонерів – це, найперше, отримання прибутку. Так само члени наглядової ради здійснюють контроль за дотриманням стратегії розвитку банку.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Приватбанк Ощадбанк Зарплата Гроші Банки
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