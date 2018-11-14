Яким лікарям потрібно показати дитину до року

Для того, щоб не пропустити захворювання чи порушення розвитку, дитину до року потрібно показати кільком лікарям.

Про це пише портал "Наша Мама".

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Педіатр

Він виміряє окружність голови та грудної клітини, огляне дитину. Педіатр зважить малюка та вирахує надбавку у масі тіла за попередній період. За необхідності педіатр направить на додаткове обстеження.

До року часу педіатр повинен оглядати дитину щомісяця.



До року часу педіатр повинен оглядати дитину щомісяця

Невролог

Лікар зможе перевірити рухові функції малюка, його поведінку у перші місяці. Також він оцінить стан розумового та психічного розвитку.

Ортопед

Він оцінить стан маленьких ніжок – симетричність складок, можливість розведення ніг, а також зможе виключити вроджену патологію – кривошия, клишоногість. Ортопед перевірить загальний стан опорно-рухового апарату.

Окуліст (офтальмолог)

Він може розповісти батькам, як правильно доглядати за очками малюка. Також офтальмолог виключить часте дитяче захворювання – дакріоцистит (запалення слізної залози) та далекозорість. До року часу є можливість повернути зір до норми, щоб надалі не вдаватися до носіння окулярів чи операцій.



Окуліст

Кардіолог

За допомогою процедури електрокардіографії (ЕКГ) лікар зможе перевірити роботу серця та судин.

Стоматолог

Лікар огляне порожнину рота, перевірить чи з’явилися перші зубки і чи немає карієсу. Якщо малюка турбуватиме ріст зубів, то лікар призначить препарати, щоб зменшити біль.

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Отоларинголог (ЛОР)

Він обстежить носове дихання малюка та слух дитини, щоб виключити небезпечні патології.



Отоларинголог (ЛОР)

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