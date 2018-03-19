Яким соціальним мережам віддають перевагу укараїнці: статистика

Facebook виявився найпопулярнішою соціальною мережею в Україні. Проте, як виявилося, більшість українців взагалі не користуються соцмережами.

Про це повідомляє EtCetera із посиланням на дослідження американського інституту NDI.

В опитуванні взяли участь 7200 жителів України, які старше 18 років. Виявилося, що Facebook збільшив свою аудиторіюдо 38% користувачі, соціальнуою мережею "Вконтакті" продовжують користуватися 20% опитаних українців, Instagram використовує 19%, "Однокласники" – 16%, а користувачів Twitter виявилося лише 10% серед опитуваних. Варто зазначити, що соціологи не збирали дані про користувачів Telegram, Viber та інших каналів.

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Користувачі Facebook – найактивніші. З них 45% заходять в соцмережі щодня, ще 39% відвідують стрінки кілька разів на тиждень. Схожі показники має також Instagram. Лише 30% користувачів "Вконтакті" заходять в соцмережу щодня, а 40% – роблять це час від часу.

Найменш активними виявилися користувачі Twitter. Щодня мережу відвідує лише 20% користувачів, ще 40% навідуються на свої сторінки кілька разів на місяць.



Статистика відвідуваності соцмереж в Україні