Яким товаром Україна підкорила міжнародний ринок: цікава інфографіка

У липні 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським союзом. З того часу перед українським бізнесом відкрилися двері ринку, на якому понад 500 мільйонів споживачів та 21 мільйон компаній.

Україна отримала торгівельні преференції – безмитні тарифні квоти на 36 видів товарів, зокрема м'яса, молочних продуктів, зернових, меду, цукру, крохмалю та інших.

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Показник успішної співпраці з ЄС – це використання квот. І за 10 місяців цього року українські підприємці використали їх на 100%.

Найактивніше за кордон продають український мед, оброблені томати, виноградний та яблучний сік, пшеницю, кукурудзу та вершкове масло. Хоча у порівнянні з минулим роком продажі трохи впали.

Так продукція сільського господарства та харчової промисловості поступилася виробам з металу, машинам та обладнанням. А все тому, що менше продали кукурудзи та соняшникової олії, торік був гірший урожай. А от експорт промислових товарів продовжує зростати.



Експорт української продукції в ЄС 2018

Самостійно ж підкорити європейський ринок маленьким підприємцям дуже складно, зазначили експерти. А державні фінансові програми підтримки, на які виділяють чималі кошти, поки не дуже працюють. Адже позичати гроші на розвиток свого бізнесу невигідно через великі відсоткові ставки.

В державному бюджеті на цей рік було передбачено 6,3 мільярда гривень підтримки, однак, станом на кінець серпня за всіма програмами в середньому було вичерпано лише 12% такої держпідтримки,

– пояснила заступник генерального директора Української аграрної конфедерації Наталія Зарицька.

Керівник офісу з просування експорту Мар'яна Каганяк зазначила, що цього року на їхні програми підтримки підприємців, виділили 500 мільйонів гривень. Цих коштів вистачає лише на консультації.

"Що зараз дуже сильно бракує насправді – це фінансових інструментів, щоб компаніям давали гранти на ті ж самі виставки чи торгові місії", – заявила Каганяк.

Тож виробники самі шукають виходи на європейського споживача. Та, попри перепони, українським підприємцям таки вдається знайти свого закордонного клієнта. Україна серед світових лідерів країн-експортерів вершкового масла.

Люблять за кордоном і український мед. Тут нам теж вдалося вийти на перші позиції.