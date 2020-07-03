Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Національного банку Якова Смолія. Обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця Смолія – Катерина Рожкова.

Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів, повідомляє 24 канал. Проти висловились 43, утримались 11, а 29 – не голосували взагалі.

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Під час виступу у Раді Яків Смолій підсумував результати та досягнення своєї роботи, а також щиро подякував усім працівникам Нацбанку, які надихали його упродовж всього професійного шляху.

Яків Смолій наголосив, що прийняв складне рішення через систематичний політичний тиск.

Тиск з метою ухвалень рішень, які не є економічно обґрунтованими, які сфокусовані на короткострокові прості перемоги і можуть коштувати дорого українській економіці,

– сказав Смолій з трибуни парламенту.

Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня.

Згодом президент Володимир Зеленський та Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянули та погодили відставку глави НБУ.

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