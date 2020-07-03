Верховна Рада підтримала відставку голови НБУ Якова Смолія
Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Національного банку Якова Смолія. Обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця Смолія – Катерина Рожкова.
Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів, повідомляє 24 канал. Проти висловились 43, утримались 11, а 29 – не голосували взагалі.
Важливо Це червона лінія, це протест: емоційна промова Смолія в Раді перед голосуванням за відставку
Під час виступу у Раді Яків Смолій підсумував результати та досягнення своєї роботи, а також щиро подякував усім працівникам Нацбанку, які надихали його упродовж всього професійного шляху.
Яків Смолій наголосив, що прийняв складне рішення через систематичний політичний тиск.
Тиск з метою ухвалень рішень, які не є економічно обґрунтованими, які сфокусовані на короткострокові прості перемоги і можуть коштувати дорого українській економіці,
– сказав Смолій з трибуни парламенту.
Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня.
Згодом президент Володимир Зеленський та Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянули та погодили відставку глави НБУ.
Відставка Якова Смолія: що відомо
- ЗМІ повідомляли, що Яків Смолій вирішив піти у відставку після конфлікту з Володимиром Зеленським.
- Нацбанк з повагою прийняв рішення Якова Смолія.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- МВФ відзначив суттєві досягнення у забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом Якова Смолія.
- Зараз серед головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка, Володимира Лавренчука та Тимофія Милованова.