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Новим головою НБУ став Яків Смолій

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Яків Смолій – новий голова НБУ
Яків Смолій – новий голова НБУ / 24 Канал

Верховна Рада у четвер, 15 березня, обрала нового голову Нацбанку України. Ним став Яків Смолій.

За його кандидатуру проголосували 247 народних депутатів, проти – 15, утримались – 16. Раніше 15 березня Рада звільнила Валерію Гонтареву з цієї посади.

Зазначимо, кандидатуру Якова Смолія на посаду голови НБУ Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради ще 18 січня. Обрання нового голови Нацбанку було однією з вимог МВФ для надання наступних траншів.

Більше про нового голову НБУ читайте тут: Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про голову Нацбанку

Яків Смолій – український банкір зі стажем, кандидат економічних наук і мільйонер. Виконує обов'язки голови НБУ, відколи Гонтарева пішла у безстрокову відпустку.

За всю історію існування НБУ з 1991 року Яків Смолій буде десятим очільником установи. Згідно з Конституцією, очільника НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.

Яків Смолій – новий голова НБУ
Яків Смолій працює у банківській системі з 1991 року

Нагадаємо, екс-голова НБУ Валерія Гонтарева подала у відставку ще 10 квітня 2017-го року. Вона була в оплачуваній відпустці з 11 травня по 7 серпня – залишки щорічних відпусток накопичились у Гонтарєвої з 2014 року. З 8 серпня екс-голова НБУ перебувала у відпустці за свій рахунок. Весь цей час функції керівника НБУ виконував перший заступник Валерії Гонтаревої Яків Смолій.

Хто такий Яків Смолій? З 11 травня 2017 року виконує обов'язки керівника НБУ.

З 1994 по 2005 рік працював у Банку "Аваль", був співвласником банку, який у 2005 році було продано австрійській банківській групі Raiffeisen.

У 2014-му його призначили заступником голови НБУ Степана Кубіва. Лишався він там також і при Валерії Гонтаревій.

За 2017 рік задекларував понад 15 мільйонів гривень доходів. У власності Смолія: житловий будинок площею понад 400 квадратних метрів, квартира, дача, земельні ділянки та офіси, а також 4 автомобілі.

Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики НБУ Яків Смолій Банки
Джерело: 24 Канал
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