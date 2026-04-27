Підприємства теплопостачання накопичили 150 мільярдів гривень боргу, – аналітик

Михайло Свищо заявив, що підприємства теплопостачання накопичили значний борг за газ. Мовиться про близько 150 мільярдів гривень. Їх за спожитий газ заборгували підприємства теплокомуненерго, ТЕЦ та ТЕС.

Відповідну заяву зробив Михайло Свищо – аналітик ринку природного газу. Він наголосив, що востаннє така ситуація була у 1990-х. Проблема вже вийшла за межі галузі. Сьогодні, за словами Свищо, від цього буквально залежить, чи матимуть українці тепло в оселях взимку 2026 – 2027.

Деталі заяви експерта

Аналітик наголосив, що, відповідно до даних Держстату, українці сплачують 98% рахунків. Водночас боргова проблема має системний характер. Станом на сьогодні вона зосереджена у секторі теплопостачання. У заяві Свищо мовиться про заборгованість близько 150 мільярдів гривень. Крім того, понад 80% – прострочені борги.

Борги підприємств теплопостачання за спожитий газ досягли рівня, якого Україна не бачила з 1990-х. Ця проблема вже давно перестала бути суто галузевою – сьогодні вона безпосередньо визначає, чи матимуть українці тепло наступної зими,

– наголосив Свищо.

Крім того, за словами експерта, Україна сьогодні для закупівлі газу залучає міжнародне фінансування. Це роблять, щоб компенсувати втрату видобутку, спричинену російськими атаками. Свищо зазначив, що це створює ризики проблем з газом для усієї України.

До слова, раніше в уряді повідомили що борги теплокомуненерго упродовж минулої зими зросли на 20 мільярдів гривень.