Про це пише у своїй колонці Михайло Свищо, енергетичний експерт та аналітик ринку природного газу.

У чому небезпека заморожування боргів?

Як зазначає експерт, посилаючись на данні Держстату, оплати населенням комунальних послуг здійснюються на рівні близько 98%, тому боргова проблема зосереджена саме у секторі теплопостачання та має системний характер.

За його словами, наразі у депутатських колах, розглядається можливість внесення змін до законодавства щодо запровадження мораторію на стягнення заборгованості з підприємств теплокомуненерго.

Свищо також зазначає, що Україна залучає міжнародне фінансування для закупівлі газу, щоб компенсувати втрату видобуту внаслідок російських атак.

Україна зараз існує на міжнародній фінансовій підтримці. Програма МВФ, підтримка ЄС, двосторонні пакети допомоги від союзників – усе це тримається на конкретних структурних зобов'язаннях у сфері енергетики,

– пише він.

Михайло Свищо зазначив, що міжнародні партнери неодноразово давали зрозуміти: мораторії у газовому секторі є неприйнятними, оскільки консервують субсидування, підривають стимули до розрахунків і деформують ринок. За його словами, подібні рішення в минулому призводили до загострення відносин з МВФ і призупинення траншів.

За його оцінкою, у разі ухвалення такого рішення це може погіршити платіжну дисципліну в секторі та ускладнити підготовку до наступного опалювального сезону.

"Без вирішення проблеми боргів тепловиків відповідь на ці питання стає дедалі тривожнішою. Мораторій на стягнення боргів – це не захист тепловиків від тиску. Це постріл у ногу системи, від якої залежить тепло в мільйонах українських домівок. Такими рішеннями ми самі створюємо загрозу залишитися без тепла на наступну зиму", – резюмує експерт.