Дедалі більше росіян хоче закрити кордон з Україною: свіже опитування
За останні 8 місяців зросла кількість росіян, які хотіли би закрити державний кордон з Україною. Таку думку поділяють на 4% більше опитуваних, ніж раніше.
Ще у січні 2020 року 26% опитаних росіян хотіли б закрити кордон з Україною. Про це свідчать результати свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології та російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".
Цікаво Вдруге за всю історію спостережень: ставлення українців до РФ погіршилося, а росіян – навпаки
Про закриття кордонів
Наразі ж закриття кордону підтримують 30% опитаних. А от кількість українців, які бажають закритих кордонів із Росією, складає 39%.
Про незалежність країн
Водночас 16% росіян хочуть об'єднання в одну державу. Серед українців відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії (у порівнянні з вереснем 2019 і лютим 2020 року), залишився на рівні у 90%. Відзначається, що цей показник практично не змінюється з 2014 року.
Яких відносин з РФ хочуть українці / Скриншот зі сайту КМІС
Що відомо про соціологічне дослідження
- КМІС провів опитування методом телефонного інтерв'ю у період з 12 до 16 вересня 2020 року. Загалом опитали 2000 респондентів з різних областей України, крім тимчасово окупованих територій та анексованого Криму. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.
- Натомість "Левада-центр" у період з період з 20 по 26 серпня 2020 року опитав 1 601 особу у віці 18 років і старше методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.