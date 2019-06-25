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      Який контент на телебаченні українці вважають шкідливим: результати дослідження

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      Який конент на ТБ українці вважають небезпечним
      Який конент на ТБ українці вважають небезпечним / ukr.media

      КМІС оприлюднив результати соціологічного дослідження "Сприйняття українцями телерадіоефіру". Згідно з його даними, більшість громадян країни вважають, що найбільш небезпечний вплив на аудиторію можуть мати реаліті-шоу, ток-шоу, а також серіали.

      Дослідження провели на замовлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє "Укрінформ".

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      28,8% опитаних віднесли реаліті-шоу до програм, які можуть містити елементи негативного впливу на аудиторію, особливо — на дітей. 28,3% респондентів вважають найбільш шкідливим контентом ток-шоу, а 23,8% — телесеріали.

      Приблизно 60% українців вважають, що найбільш негативний вплив на дітей має демонстрація насилля на телебаченні. 38,6% респондентів переконані, що небезпечним контентом є той, який містить ненормативну лексику. 

      38,4% опитаних вважають таким сексуальний контент, ще 38% – демонстрацію антисоціальної поведінки. При цьому, 51% громадян покладають відповідальність за контакт дітей зі шкідливим контентом переважно на батьків, а понад 25% опитаних розділяють її між батьками, телеканалами та органами державної влади.


      Українці відзначили негативний вплив телеконтенту на дітей

      Майже половина респондентів виступили проти демонстрування контенту, який може зашкодити телеглядачам. Третина опитаних допускають його трансляцію лише за умови забезпечення телеканалами умов щодо свідомого споживання. 59,8% респондентів вказали, що перемикають на інший телеканал чи радіостанцію, коли натрапляють на такий контент.

      Зазначимо, що дослідження проводилося протягом травня-червня 2019 року, загалом було опитано 2021 респондента у 110 населених пунктах за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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      Теги: Новини України Медіа Діти і неповнолітні Соціологічне дослідження ЗМІ
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