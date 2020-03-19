Який курс долара і євро в обмінниках України 19 березня
В обмінних пунктах України валюта майже не змінила своїх позицій у порівнянні з попередніми днями. Курс долара в обмінниках 19 березня на купівлю в середньому сягає 27,95 гривні, а на продаж – 28,1. Євро – 29,6 та 30,15 гривні.
Який курс заклав Нацбанк
До теми Яка ситуація з готівковою валютою в Україні
Нацбанк на 19 березня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,27 гривні, а євро – 29,79 гривні.
Курс долара і євро в обмінниках України
В українських обмінниках ціна валюти 19 березня традиційно вища від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
Київ
- Купити долар можна за ціною від 27,3 до 29 гривень, а продати – за 28 та 29 гривень.
- Євро можна придбати за ціною від 29 до 30,35 гривні, а продати – за 29,95 та 30,7 гривні.
Львів
- Купити долар можна за ціною від 27,7 до 28,05 гривні, а продати – за 28,05 та 29 гривень.
- Євро можна придбати за ціною від 29,6 до 30 гривень, а продати – за 29,5 та 32 гривні.
Одеса
- Купити долар можна за ціною від 27,7 до 27,8 гривні, а продати – за 27,9 та 28,1 гривні.
- Євро можна придбати за ціною 29,6 гривні, а продати – за 30 та 30,3 гривні.
Харків
- Купити долар можна за ціною від 27,5 до 28,1 гривні, а продати – за 28,1 та 28,5 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 30 гривень, а продати – за 30 та 31 гривню.
Дніпро
- Купити долар можна за ціною від 27,7 до 28 гривень, а продати – за 28 та 28,8 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 30 гривень, а продати – за 30,15 та 31,5 гривні.
Статистика зростання курсу долара в Україні / Інфографіка 24 каналу
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