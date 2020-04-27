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      Який середній розмір пенсії в Україні: дані Пенсійного фонду

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      Середній розмір пенсії в Україні становить 3 тисячі 170 гривень , – Пенсійний фонд
      Середній розмір пенсії в Україні становить 3 тисячі 170 гривень , – Пенсійний фонд / Стокове фото

      У Пенсійному фонді оприлюднили дані, скільки у середньому пенсійних виплат отримують українські пенсіонери.

      Згідно з даними Пенсійного фонду, станом на 1 квітня в Україні налічувалося 11,3 мільйона пенсіонерів. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.

      Радимо ознайомитися Субсидії, пенсії та соцвиплати: що урізали, а що додали у новому бюджеті-2020

      У фонді додали, що середній розмір пенсії становить 3 тисячі 170 гривень і 14 копійок.

      До слова, нещодавно держава вже почала виплачувати одноразову допомогу в розмірі 1 тисяча гривень.

      Отримати ці гроші мають:

      • пенсіонери, які отримують виплату меншу за 5 тисяч гривень;
      • ті, хто отримує соціальну допомогу через інвалідність чи за віком замість пенсії.

      До теми Індексація пенсій: яким буде механізм та коли будуть виплати


      Яку пенсію отримують в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Пенсійний фонд України Пенсія Гроші Новини України
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