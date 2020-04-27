Який середній розмір пенсії в Україні: дані Пенсійного фонду

У Пенсійному фонді оприлюднили дані, скільки у середньому пенсійних виплат отримують українські пенсіонери.

Згідно з даними Пенсійного фонду, станом на 1 квітня в Україні налічувалося 11,3 мільйона пенсіонерів. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.

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У фонді додали, що середній розмір пенсії становить 3 тисячі 170 гривень і 14 копійок.

До слова, нещодавно держава вже почала виплачувати одноразову допомогу в розмірі 1 тисяча гривень.

Отримати ці гроші мають:

пенсіонери, які отримують виплату меншу за 5 тисяч гривень;

ті, хто отримує соціальну допомогу через інвалідність чи за віком замість пенсії.

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Яку пенсію отримують в Україні / Інфографіка 24 каналу