Володимир Зеленський заявив, що це був російський удар авіабомбами. Повітряні сили повідомляли про пуски КАБів, передає 24 Канал.
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Чим Росія атакувала Харків 15 вересня
Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко розповів "Суспільному", що Росія застосувала для удару по КАБ або ФАБ.
Окупанти випустили по Харкову та району щонайменше 6 КАБів,
– повідомив голова ОВА.
Також Олег Синєгубов розповів, що рятувально-пошукова операція триває. Окупанти зруйнували один під'їзд. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон, а також десятки автівок.
Троє людей у важкому стані. 30 поранених загалом. Під завалами можуть бути люди,
– заявив посадовець о 16:44.
Також зазначив, що проводиться евакуація жителів. На місці працюють профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації.