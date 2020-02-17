Якою була зарплата українців у грудні 2019 року
У Держстаті порахували, скільки заробили українці. Заробітну плату, яка перевищує 15 тисяч гривень, у грудні 2019 року отримали понад 20% жителів України.
Дані щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у грудні 2019 року розмістили на сайті Державної служби статистики.
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Як інформує відомство, зарплати понад 15 тисяч гривень нарахували 21,3% працівників.
Скільки отримали українці у грудні 2019 року:
- до 4 тисяч 173 гривень – 5,4%;
- від 4 тисяч 173 до 4,5 тисяч гривень – 10,4%;
- від 4,5 до 5 тисяч гривень – 8,2%;
- від 5 до 6 тисяч гривень – 8,8%;
- від 6 до 7 тисяч гривень – 7,7%;
- від 8 до 10 тисяч гривень – 10,6%;
- від 10 до 12 тисяч гривень – 9,5%;
- від 12 до 15 тисяч гривень – 10,8%;
- від 15 до 20 тисяч гривень – 9,5%;
- понад 20 тисяч –11,8%.
Розподіл розмірів зарплати в Україні за грудень 2019 року / Дані Ukrstat.gov.ua
Зверніть увагу! У Мінекономіки повідомили, що у 2020 році розмір реальної зарплати українців зросте приблизно на 8-9%. Однак через сповільнення рівня інфляції номінальний ріст зарплат зменшиться.