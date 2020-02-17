Якою була зарплата українців у грудні 2019 року

У Держстаті порахували, скільки заробили українці. Заробітну плату, яка перевищує 15 тисяч гривень, у грудні 2019 року отримали понад 20% жителів України.

Дані щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у грудні 2019 року розмістили на сайті Державної служби статистики.

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Як інформує відомство, зарплати понад 15 тисяч гривень нарахували 21,3% працівників.

Скільки отримали українці у грудні 2019 року:

до 4 тисяч 173 гривень – 5,4%;

від 4 тисяч 173 до 4,5 тисяч гривень – 10,4%;

від 4,5 до 5 тисяч гривень – 8,2%;

від 5 до 6 тисяч гривень – 8,8%;

від 6 до 7 тисяч гривень – 7,7%;

від 8 до 10 тисяч гривень – 10,6%;

від 10 до 12 тисяч гривень – 9,5%;

від 12 до 15 тисяч гривень – 10,8%;

від 15 до 20 тисяч гривень – 9,5%;

понад 20 тисяч –11,8%.



Розподіл розмірів зарплати в Україні за грудень 2019 року / Дані Ukrstat.gov.ua

Зверніть увагу! У Мінекономіки повідомили, що у 2020 році розмір реальної зарплати українців зросте приблизно на 8-9%. Однак через сповільнення рівня інфляції номінальний ріст зарплат зменшиться.



Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 канал