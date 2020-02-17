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      Якою була зарплата українців у грудні 2019 року

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      Держстат опублікував дані про зарплати українців у грудні 2019 року / focus.ua

      У Держстаті порахували, скільки заробили українці. Заробітну плату, яка перевищує 15 тисяч гривень, у грудні 2019 року отримали понад 20% жителів України.

      Дані щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у грудні 2019 року розмістили на сайті Державної служби статистики.

      Читайте також: Які зарплати у європейців: інфографіка

      Як інформує відомство, зарплати понад 15 тисяч гривень нарахували 21,3% працівників.

      Скільки отримали українці у грудні 2019 року:

      • до 4 тисяч 173 гривень – 5,4%;
      • від 4 тисяч 173 до 4,5 тисяч гривень – 10,4%;
      • від 4,5 до 5 тисяч гривень – 8,2%;
      • від 5 до 6 тисяч гривень – 8,8%;
      • від 6 до 7 тисяч гривень – 7,7%;
      • від 8 до 10 тисяч гривень – 10,6%;
      • від 10 до 12 тисяч гривень – 9,5%;
      • від 12 до 15 тисяч гривень – 10,8%;
      • від 15 до 20 тисяч гривень – 9,5%;
      • понад 20 тисяч –11,8%.

      зарплата
      Розподіл розмірів зарплати в Україні за грудень 2019 року / Дані Ukrstat.gov.ua

      Зверніть увагу! У Мінекономіки повідомили, що у 2020 році розмір реальної зарплати українців зросте приблизно на 8-9%. Однак через сповільнення рівня інфляції номінальний ріст зарплат зменшиться.

      зарплата
      Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Зарплата Гроші Статистика
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