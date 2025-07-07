Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК, передає 24 Канал із посиланням на Сухопутні сили.

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Що відомо про постраждалих

Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП – поранено 3 людини.

Зауважимо, що після 10:00 дрони противника атакували Харків і Запоріжжя.

У Харкові зафіксовано 6 влучань "Шахедів". Усі вони сталися у Холодногірському районі.

По Запоріжжю теж було завдано 6 ударів дронами. У місті понівечено житлові будинки, будівля університету та підприємства.

Нагадаємо, що противник за останній час не вперше атакує будівлі ТЦК.

