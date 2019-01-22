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      Якою елітною нерухомістю володіє екс-податківець часів Януковича: цифри вражають

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      Якою елітною нерухомістю володіє екс-податківець часів Януковича
      Якою елітною нерухомістю володіє екс-податківець часів Януковича / 24 канал

      Після гучного арешту і засекреченої угоди зі слідством очільник податкової міліції часів Януковича Андрій Головач відбувся "умовним строком" і зберіг численні активи.

      Про це йдеться в розслідуванні Дар’ї Степанової для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". 

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      Андрій Головач очолював податкову міліцію з 2010 по 2014 рік. Після Революції гідності генерал-полковника люстрували. У серпні 2016 року – арештували. У грудні того ж року він уклав таємну угоду з прокурорами, начебто, дав цінні свідчення, сплатив (за словами Юрія Луценка) до бюджету 130 мільйонів гривень та отримав вирок – п'ять років позбавлення волі з іспитовим строком один рік. І вже через рік, на початку 2018 року, погасив судимість – за зразкову поведінку.

      головач
      Андрій Головач 

      Генеральна прокуратура звинувачувала колишнього головного податкового міліціонера в участі у махінаціях з відшкодуванням ПДВ на суму у три мільярди гривень. На деякий час прокурори арештували майно екс-топ-чиновника та його родичів. Статки Головачів виявилися настільки вражаючими, що прокуратура навіть присвятила їм окремий ролик. У кіно увійшли: п'ять люксових автівок і мотоцикл, численні будинки під Києвом у закритому котеджному містечку, ресторани та елітні бутики в Києві. Усю цю розкіш у 2016 році слідство оцінило в півмільярда гривень.

      У серпні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко особисто обіцяв на камери ув'язнення і повну конфіскацію майна Андрія Головача. Але цього не сталося. Після засекреченої угоди зі слідством арешт з майна зняли, а сам Головач на свободі. І, як з'ясували журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", у нього залишилось навіть більше, ніж показали в ролику прокуратури. Зокрема, частина одного з найпафосніших ТРЦ Києва - "Арени-сіті" – під назвою Arena Entertainment.

      арена сіті
      ТРЦ міста Києва Arena Entertainment

      Там, на шість тисяч квадратних метрів, розташовані численні розважальні заклади – від авторського пива до стрип-клубів. У 2015-му році в Arena Entertainment змінився власник. Забудовник повідомляв, що продав її кіпріоту на ім'я Еллінас Кристодоулос. Він же значиться бенефіціаром компанії "Арена-капітал", якою керує Людмила Дука. За цими людьми стоїть справжній власник – Андрій Головач – так стверджують його колишні бізнесові партнери.

      Зокрема, ресторатор Олег Шейнкер наприкінці 2018 року після корпоративного конфлікту з Головачами прямо назвав розважальний комплекс Arena Entertainment власністю екс-податківця.

      головач
      Пояснення ресторатора Олега Шейнкера

      Це підтверджують і представники Олега Авер'янова, партнера родини Головачів з іншого, аграрного, бізнесу. Зокрема, за даними юриста Авер'янова, одну з його офшорних компаній – Skynet Marketing LTD – переписали на вже згадану Людмилу Дуку в інтересах Головачів. Юрист Віктор Сурник називає Людмилу Дуку підставною особою екс-податківця.

      Характерно також, що у 2015 році, після продажу забудовником Arena Entertainment, плани з розвитку розважального комплексу коментував не формальний власник-кіпріот, а партнер родини Головача – ресторатор Шейнкер. Наприкінці 2018 року журналісти "Наших грошей з Денисом Бігусом" протягом місяця регулярно фіксували чорну Audi А8 Андрія Головача на паркінгу "Арени". Машина приїжджає до розважального комплексу по 2-3 рази на тиждень, у будні.

      головач
      Авто Андрія Головача 

      У письмовій відповіді програмі син Андрія Головача Олександр, заперечив стосунок його родини до компанії "Арена-капітал" і комплексу Arena Entertainment. Утім відповідь Головача-молодшого ніяк не пояснює, чому машина його батька їздить в "Арену", як на роботу. І чому у водія цієї машини є спеціальна картка у паркінгу розважального комплексу, щось подібне до абонемента на парковку, що доводить: машина екс-податківця їздить в "Арену" постійно.

      Окрім Arena Entertainment, в родини екс-податківця лишилося 13 будинків під Києвом в елітному котеджному містечку "Сонячна долина". З них 11 записані на його свата – дніпровського пенсіонера Валентина Шкільова, ще по одному – на дружину та сина. Приблизна вартість цих нерухомих інвестицій – 15 мільйонів доларів. На свата будинки переписали буквально за два місяці до арешту Головача, причому тоді їх було більше, частину вже продали.

      головач
      Нерухомість, яка записана на свата екс-податківця Головача

      Сервісна компанія, яка обслуговує це містечко, теж записана на свата (він має 85%). У сина Головача залишились досить відомі столичні ресторани – "Водка Гриль" і "Тієсто Гриль". А на самому екс-правоохоронцю з дружиною – дві квартири у новобудовах в центрі Києва.

      Дивіться повний випуск програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом за 22 січня 2019 року:

       

      Теги: Новини України Новини Києва Корупція Новини нерухомості світу Елітна нерухомість Розслідування ГПУ Гроші Віктор Янукович Державна податкова служба
      Джерело: 24 Канал
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