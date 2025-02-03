Відповідь на це питання він дав під час інтервʼю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії", пише 24 Канал.

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На яку глибину діють Сили безпілотних систем

Вадим Сухаревський зазначив, що підтверджена глибина роботи на сьогодні – більше, ніж 2000 кілометрів.

Наша підтверджена і можлива глибина роботи на сьогодні складає понад 2000 кілометрів. Відповідно, в залежності від завдань ми і будемо розвивати технології в подальшому. Моє завдання – зробити державу і армію сильною, готовою до будь-якої війни майбутнього,

– підкреслив він.

Очільник СБС пригадав старий латинський вислів – Si vis pacem, para bellum – "хочеш миру, готуйся до війни".

"І безпілотні системи в цьому розрізі, я думаю, ще не одне століття будуть актуальними", – резюмував він.

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Нагадаємо, що за пів року існування підрозділами Сил безпілотних систем проведено більше, ніж 220 операцій з глибинного ураження ворога по території країни-агресорки Росії.