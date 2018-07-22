На яку фобію страждала Регіна Тодоренко: несподіване зізнання зірки

Українська телеведуча Регіна Тодоренко відверто зізналась, від якої фобії страждала багато років. Зірка також поділилась інформацією, як їй вдалось подолати всі страхи.

Мережу зірвали фотографії Регіни Тодоренко зі світського заходу, де вона засвітила округлий живіт. Прихильники та журналісти одразу ж засипали зірку питаннями щодо її вагітності, однак вона так і не прокоментувала припущень про майбутнє материнство. Натомість телеведуча охоче розповіла, яку фобію їй вдалось подолати.

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За словами Регіни Тодоренко, вона багато років не могла пірнути у воду. Однак знаменитість зуміла подолати цей страх.

Колись у мене був великий страх води. Я не могла пірнути під воду, некомфортно себе відчувала, коли під ногами не відчувала дна, стрибнути "рибкою" у воду – це взагалі вищий пілотаж. Звідки береться цей страх? За службою моєї екстремальної роботи довелося все-таки під час подорожей пересилити себе і пірнати з аквалангом, з маскою і трубкою, часом плавати з акулами, дельфінами,

– зізналась Регіна.

Окрім цього, телеведуча розповіла, що задоволена від того, що позбулась фобії, адже так вона змогла пережити "найяскравіші пригоди у житті".

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 22 Лип 2018 р. о 6:20 PDT

Запальна та непередбачувана Регіна Тодоренко похизувалась, що займається серфінгом, та навіть заявила, що хоче стати дайвером.

"Тепер хочу отримати сертифікат дайвера, щоб зовсім забути про страх води", – додала вона.