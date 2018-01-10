Яку суму держава витратила на закордонні поїздки депутатів: несподівані дані

Поїздки за кордон – це не лише задоволення, але й ретельний аналіз вартості проживання, добирання, харчування. Утім, якщо ви носите горде звання народний депутат України, головний біль з цього приводу зникає, адже поїздку ледь не на Марс спокійно компенсує держава.

8 мільйонів гривень – таку суму компенсували 93 народним депутатам за міжнародні відрядження в 2017 році.

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Найбільше отримав голова постійної делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв – 524 тисячі гривень. А голова парламенту Андрій Парубій наїздив 219 тисяч гривень. Його перший заступник Ірина Геращенко – 227 тисяч гривень. Майже півмільйона компенсації отримав Леонід Ємець із "Народного фронту". Окрім цього, 51,2 тисячі гривень повернув собі син Петра Порошенка Олексій за архіважливий візит у Бангладеш.

Олексій Порошенко отримав понад 50 тисяч гривень за відрядження

Цікаво, що 2017 році спікер українського парламенту і ще 175 народних депутатів отримали компенсацію за оренду житла на загальну суму в 32,6 мільйона гривень.

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