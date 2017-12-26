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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Ялинка на даху авто: наскільки збільшується витрата палива

12:05, сьогодні 286 Читать новость на русском
Ялинка на даху авто: наскільки збільшується витрата палива
Ялинка на даху авто: наскільки збільшується витрата палива / youtube

Щоб перевезти ялинку до новорічних свят, багато автомобілістів поміщають її на дах автомобіля. Це погіршує аеродинаміку машини. Яке це впливає на витрату палива?

Щоб з'ясувати, наскільки збільшується витрата палива у автомобіля з ялинкою на даху, фахівці американського концерну General Motors зробили випробування в аеродинамічній трубі.

На дах кросовера GMC Terrain вони прив’язали ялинку, а на радіатор прикріпили святковий вінок. Потім поміряли аеродинамічні показники з цими прикрасами та без них на полігоні авіавиробника Lockheed Martin.

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Дивіться відео, як ялинка на даху автомобіля впливає на витрати палива.

Як виявилось за результатами досліджень, аеродинаміка автомобіля з ялинкою значно погіршила витрати палива. Якщо стандартний GMC Terrain витрачає на трасі 9 л на 100 км, а в місті 11,2 літри, то з ялинкою – на півлітра більше. Таким чином, якщо везти ялинку недалеко, то зі збільшенням апетиту авто палива можна миритися. Але якщо треба перевезти на далеку відстань, то закладайте більші витрати на пальне.

До речі, вінок на радіаторі практично не впливає на аеродинаміку, а отже – і на витрату палива.

Нагадаємо, що новий Nissan X-Trail випробували засніженими українськими дорогами.

Теги: Авто 24 Поради General Motors
Джерело: 24 Канал
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