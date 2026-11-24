Замість нової геополітичної архітектури світ побачив відверто жалюгідне видовище за велетенським антисептичним столом, де кожен намагався приховати власний провал. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Саміт трьох слабкостей

Західні аналітики влучно окреслили зустріч у Китаї як саміт трьох слабкостей або навіть трьох лузерів. Подивіться на цих персонажів без пропагандистського глянцю. З одного боку сидить слабкий диктатор Путін, армія якого намертво зав'язла у кривавій війні проти України. Трамп публічно скаржиться перед камерами, що російському диктатору, мовляв, важко, що Путін дуже засмучений через Кримський міст і що в нього взагалі нічого не виходить. Бідолашний, нещасний, просто сльози навертаються від такого співчуття.

З іншого боку – Сі Цзіньпін, чия економіка тріщить під тягарем кризи нерухомості та надлишку товарів. Китаю просто нікуди буде збувати власну продукцію, якщо він остаточно розірве відносини зі Сполученими Штатами чи Європою. Пекін критично залежить від західних ринків. І між ними маневрує Трамп, який розгубив політичні позиції всередині своєї країни, провалився на Близькому Сході та вкотре продемонстрував цілковиту безпорадність.

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Трамп приїхав у Китай, поспав, потиснув криваві руки диктаторам, назвав Путіна другом і повернувся у Флориду, захоплено розповідаючи, які чисті вулиці в китайському Шеньчжені. Йому, бачите, гидко повертатися в американські міста. Це говорить людина, яка претендує на лідерство у вільному світі. Але за цим дешевим інтертейментом ховається головне: жодного реального плану вони узгодити так і не змогли.

Викликайте санітарів: що Трамп готує у Флориді

Після повернення Трамп влаштував показову 45-хвилинну пресконференцію. Навіть американські медіа, зокрема CNN, відверто написали, що цей незв'язний спіч схожий на клінічний випадок: викликайте санітарів. Позаду нього з кам'яними обличчями стояли Джей Ді Венс і Марко Рубіо, не знаючи, куди подіти очі від сорому. Рубіо потім довелося незграбно пояснювати публіці, що не варто чіплятися до слів, адже головне – створити атмосферу для якихось примарних великих угод.

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Найбільш показовим стало те, як Трамп абсолютно цинічно відокремив себе від інтересів США. Він прямо заявив: "Я ж не Штати. У мене просто хороші стосунки з Путіним". Він відверто плював на цінності, думаючи лише про власний гаманець і вигоду. Про гарантії безпеки для України він каже: "Не знаю, які там гарантії". Усе, що його цікавить, – це спроба повернути Путіна на міжнародну арену, затягнути його на чергове шоу у Маямі чи Мар-а-Лаго і набити власні кишені під прикриттям миротворчості.

Тиск на Київ та ультиматум для Європи

Зараз Трамп гарячково поспішає. Видання The National Times прямо вказує, що він прагне вибити хоч якусь угоду до січня. Звучать навіть наївні сподівання, що все може завершитися до середини грудня, коли Захід піде на різдвяні канікули. Проте ніхто капітуляцію підписувати не збирається. Вашингтону конче потрібна довідка від України, що ми нібито згодні на будь-які умови, щоб Сенат міг це швиденько ратифікувати і зняти з себе відповідальність.

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Якщо зламати Київ не вдається, план Б Кремля і трампівського оточення полягає в шаленому тиску на Європу. Мета очевидна: змусити європейські столиці здатися, відмовитися від підтримки України та побігти знімати санкції з Росії. Путін розраховує знову підсадити континент на дешеву енергетичну голку, розказуючи про дорогу комуналку та енергетичну кризу. Для цієї адміністрації прогнути Європу – чи не ключове завдання, бо без розвалу західної єдності кремлівська авантюра зазнає остаточного краху.

На цьому тлі активізувалася і Меланія Трамп – такий собі промінчик світла на мінімалках, яка раптом вирішила грати роль миротвориці та обіцяє перемир'я під ялинку. Але ці дивні ініціативи не мають нічого спільного з реальністю. Будь-які поступки, на зразок спроб оголосити демілітаризовані зони чи покинути українські міста на кшталт Костянтинівки, призведуть лише до того, що окупанти просто зайдуть туди без бою.

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Економічне дно Кремля вирішить усе

Чи зніме Європа санкції, чи остаточно розірве путінський режим? Це питання вирішується не в кулуарах Маямі, а в українському небі. Реальний мир настане не тоді, коли диктатори сядуть пити чай у Флориді, а тоді, коли в Росії остаточно закінчаться ресурси для війни.

Те, що Україна робить щодня, системно знищуючи російські нафтопереробні заводи, дата-центри та логістику, – це і є єдиний дієвий аргумент. Російська економіка стрімко скочується у власне болото. У них банально бракує палива та енергії. Жодна зірвана Ялта-2 не врятує Путіна, якщо Захід витримає шантаж і не піде на кремлівські умови, а українська армія продовжить методично вибивати фундамент з-під кремлівської диктатури.