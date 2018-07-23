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Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером

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Хто такий Ян Кум
Хто такий Ян Кум / 24 Канал

Ян Кум – український емігрант, що заснував WhatsApp, один із найуспішніших месенджерів у світі. Це сьогодні – Ян американський мільярдер, однак у часи своєї юності він стояв у черзі за соцдопомогою, та навіть підробляв прибиральником.

Дитинство в Україні

Американський мільярдер народився у Фастові, на Київщині. Його сім’я жила доволі бідно. Ян був єдиною дитиною в сім'ї, батько працював будівельником, а мати була домогосподаркою.

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Коли Кум був маленький, траплялись моменти, що сім’я не могла оплатити навіть опалення чи електрику. Однак, як пізніше згадував Ян, саме такі миті зробили з нього сильнішу та амбітнішу людину.

А от у школі майбутній інженер цікавився не точними науками, а спортом. Хлопець любив грати у футбол, хокей, та особливо полюбляв заняття боксом.

Ян Кум зажди захоплювався боксом

Ян Кум зажди захоплювався боксом

Еміграція до США

Складні умови життя підштовхнули сім’ю до еміграції. У 1992 Ян разом із мамою та бабцею переїхали до США. При цьому батько залишився жити в Україні. Та в Штатах на родину Кумів не чекало безтурботне життя.

В еміграції сім’я теж зіткнулася з нестатками. Його мама працювала нянею, а Ян змушений був між навчанням підпрацьовувати прибиральником, миючи підлогу у продуктовому магазині.

Пізніше жити стало ще скрутніше – у матері Кума діагностували рак, тож родина виживала на соціальну допомогу за інвалідністю. На той час родина жила у каліфорнійському місті Маунтін-В'ю, у Кремнієвій долині (найперспективніше місце для створення стартапів).

Програмування та перша робота в Yahoo

Ян швидко вивчив англійську та вже у 18 років активно зайнявся програмуванням, при чому хлопцю довелось вчитись самостійно, адже сім’я не мала на це грошей. Хлопець був здібний, тож вступив до Університету Сан Хосе. Однак, вже через рік він кинув навчальний заклад, адже йому запропонували "роботу мрії" – у пошуковику Yahoo. Тут він краще вивчив інтернет-індустрію, а також завів корисні знайомства. Саме тут він познайомився з Брайаном Ектоном, який згодом став одним з найближчих друзів Кума. Окрім того, робота приносила хороший дохід – за деякий час йому вдалось назбирати півмільйона доларів.

Стартап WhatsApp

Ян Кум кинув роботу в Yahoo у 2007 році, тоді справи компанії йшли не надто добре. А завдяки солідним заощадженням він міг не турбуватись про пошуки нової роботи. При цьому він підтримував стосунки з Ектоном.

Ян Кум з Брайаном Ектоном

Ян Кум з Брайаном Ектоном

У 2009 до рук Кума потрапив iPhone і він одразу зметикував, що App Store може мати величезні можливості. Тож разом з другом Ектоном він створив мобільний додаток WhatsApp для обміну повідомленнями, яке мало замінити SMS.

WhatsApp отримав успіх в App Store, тож згодом Кум перепрофілював її у месенджер, який вже через короткий час завантажили чверть мільйона користувачів.

Кум – мільярдер

Справи Кума йшли вгору, як і ситуація з WhatsApp. У 2014 році програмою користувались понад 400 мільйонів людей. Таким чином WhatsApp став найпопулярнішим месенджером у світі.

До проекту почали приглядатись компанії-гіганти, серед яких Facebook та Google. Остання пропонувала купити месенджер за мільярд доларів. Більше того, Google була готова заплатити WhatsApp навіть за те, що її поінформують, якщо месенджер отримає пропозиції про покупку від інших гравців.

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У 2014 році така пропозиція надійшла від Facebook. Компанія Цукерберга витратила на придбання WhatsApp майже третину своїх вільних коштів – 19 мільярдів доларів. Таким чином додаток зробив своїх засновників мільярдерами.

При цьому Ян Кум залишився головним виконавчим директором компанії та увійшов до Ради директорів Facebook. На той момент його статки оцінили у 9 мільярдів доларів.

Кум покинув WhatsApp

Та у травні 2018 Ян Кум вирішив піти з компанії, яку сам же й створив. Також він покинув Раду директорів Facebook.

ЗМІ повідомили про скандал Цукербегра і Кума

ЗМІ повідомили про скандал Цукербегра і Кума

За повідомленням американських ЗМІ, які посилаються на джерела в компанії, у Кума виник серйозний конфлікт із власником Facebook Марком Цукербергом через скандал із витоком даних користувачів. Так, інший творець WhatsApp, Брайан Ектон, пішов з компанії ще у листопаді 2018 по тій же причині.

Щоправда, сам Кум про конфлікт з Цукербергом не згадував. Він пояснив своє звільнення бажанням займатися іншими речами, які його захоплюють: "Буду колекціонувати раритетні Porsche, возитися з тачками і грати в алтимат-фрісбі".

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Публікації Техно Інтернет Додатки
Джерело: 24 Канал
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