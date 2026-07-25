Живе під фейковим ім'ям у новому "Межигір'ї": ЗМІ розкрили життя сім'ї Януковича в Росії

Президент-втікач Віктор Янукович, ймовірно, живе у маєтку в російському місті Сочі під фейковим ім'ям. Його родина володіє значною кількістю тамтешньої нерухомості та мільйонами доларів на депозитах.

Про це йдеться у сюжеті "Телебачення Торонто".

Як зараз живе Янукович та його сім'я?

Автор розслідування Анатолій Остапенко повідомив, що нові деталі вдалося встановити завдяки аналізу російських державних реєстрів, злитих баз даних, інформації про авіаперельоти, телефонних номерів та публікацій у соціальних мережах.

За даними журналістів, Янукович користується документами на ім'я Олега Миколайовича Леонова. Їм вдалось встановити, що людина з таким ім'ям зареєстрована на сайті департаменту охорони здоров'я і має дату народження 9 липня 1950 року, що збігається з датою народження експрезидента.

До того ж Леонова – дівоче прізвище матері Януковича.

Після втечі з України Янукович оселився в Росії та має "дачу" в Сочі. Йдеться про комплекс "Благодать" на вулиці Єсауленка, 15. За даними журналістів, на території площею близько трьох гектарів розташовані кілька будинків, великі теплиці, сад, каплиця, водойма, а також відкривається вид на море та гори.

За версією розслідування, колишні працівники Управління державної охорони України, які перебувають у розшуку, після втечі до Росії почали служити у Федеральній службі охорони Росії. Саме вони можуть забезпечувати охорону Януковича та його родини.

Разом з охоронцями літаками подорожували цивільна дружина Януковича Любов Садикова (Полежай), її донька Марія Садикова та сестра Надія Маренцева. Любов Садикова публікувала в соцмережах фотографії, які, як стверджується, збігаються зі знімками сочинської резиденції Януковича.

Ймовірний маєток Януковича в Сочі / Скриншот з відео

А після 2014 року Любов Садикова виїжджала з Росії лише до окупованої Абхазії. Разом із нею та охоронцями подорожував і "Леонов Олег Миколайович".

Крім того, журналісти знайшли номер телефону, яким користувалась колишня офіційна дружина експрезидента Людмила Янукович. У російському порталі Госуслуги з 19 червня 2026 року він значиться як номер померлої особи. Однак інших підтверджень її можливої смерті автори розслідування не знайшли.

За даними журналістів, старший син Януковича Олександр разом із дружиною та двома синами живе в Росії під прізвищем Соколови. Зокрема, його дружина Олена за ці роки стала власницею понад 27 тисяч квадратних метрів нерухомості у Росії, зокрема в елітному котеджному містечку "Бенілюкс" під Москвою. А сам Олександр мав зв'язки із ФСБ.

Зазначається, що у 2024 році на депозитах онука Януковича Віктора в російських банках зберігалося майже 5 мільйонів доларів.