Авіакомпанія Japan Airlines стане першою в Японії, яка відмовиться від слів "Пані та панове" під час звернення до пасажирів. Своє рішення у компанії пояснили тим, що хочуть уникнути дискримінації небінарних людей.

Натомість авіакомпанія використовуватиме гендерно-нейтральне привітання до своїх пасажирів, повідомили на сайті. Нове правило вже запрацює з 1 жовтня 2020 року.

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Варто зазначити, що зміни стосуватимуться англійської мови та інших, якою спілкуються працівники компанії з пасажирами. В японській мові вже давно використовують гендерно-нейтральне привітання.

Працівники звертатимуться до людей зі словами "Доброго ранку" або "Добрий вечір". Такі зміни можуть вплинути на конкурентів компанії. Наразі авіакомпанія ANA Holdings теж роздумує над цим питання. Там вивчають коментарів клієнтів.

Довідка. Одностатеві шлюби юридично не визнаються в Японії. Однак уряд поступово розширив захист прав лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерних громадян. У 2019 році JAL здійснила пробний рейс для одностатевих партнерів та їхніх сімей. Також у квітні 2017 року у місті Осако визнали одностатеву пару прийомними батьками. Це трапилось вперше в Японії.