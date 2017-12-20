Японський міограф, – у Луцьку відкрили унікальне діагностичне відділення

Воно працює у волинській обласній лікарні. Головна родзинка – сучасний міограф – прилад, який дозволяє точно визначати травмовані місця і ступінь їх ураження.

Міограф у Луцьку – японського виробництва. На відміну від інших, які є в Україні, його можна використовувати під час операцій. Нове обладнання показує стан хворого в реальному часі безпосередньо у ході хірургічного втручання.

А спільна база даних з подібними приладами дозволяє провести відеоконференцію і консультації з лікарями різних країн.

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Така діагностика особливо необхідна пацієнтам після ДТП і сильних травмувань. Програмне забезпечення цього міографа дозволяє точно встановити місце, в якому розірваний нерв. Ціна такого апарату – 3 мільйони гривень.

Загалом діагностичне відділення у Луцьку – це три центри і 19 кабінетів. А ще є один стаціонар, аналогів якому поки в Україні немає.