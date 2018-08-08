Японці створили людиноподібного робота з обличчям хлопчика: фото

Відомий японський робототехнік Хіросі Ісігуро створив людиноподібного робота Ібукі, який2 рухається завдяки чотирьом колесам. Обличчя робот має як у 10-річної дитини.

Про це пише Interesting Engineering.

Зріст Ібукі 120 сантиметрів, вага – 37 кілограмів. Каркас робота створений із вуглецю та пластику, а обличчя і руки покриті штучною шкірою із латексу. Андроїд навіть вміє імітувати природні рухи людського тіла з легким погойдуванням. Також машина вміє усміхатися, утримувати речі руками з п'ятьма пальцями, розмахувати ними тощо.

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Розробники також хочуть навчити машину підтримувати, впізнавати людей та виражати емоції. Також в планах – додати роботові дві ноги.

Японці створили людиноподібного робота: відео

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