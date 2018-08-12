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Ярмоленко дебютував у АПЛ, але не зміг допомогти своїй команді

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Андрій Ярмоленко дебютував у Англійській прем'єр-лізі, відігравши за "Вест Хем" 25 хвилин у матчі проти "Ліверпуля".

Андрій Ярмоленко уже не з чуток знає, що таке Чемпіонат Англії. Українець дебютував в офіційному матчі за "Вест Хем", провівши на полі у першому турі АПЛ близько 25 хвилин. На момент появи українця на полі шансів у гостей на позитивний підсумок в гостях у "Ліверпуля" уже було небагато.

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Мерсисайдці вигравали з рахунком 3:0 завдяки голу Салаха і дублю Мане. Зрештою, уже в присутності Ярмоленка на полі Дані Старідж поставив крапку у матчі – 4:0.

До слова, з перемоги стартував у новому сезоні і чинний чемпіон "Манчестер Сіті", який впорався у гостях із "Арсеналом", також "Тоттенхем" переграв "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" – "Лестер", а "Челсі" не залишив шансів "Хаддерсфілду".

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Теги: Новини спорту Футбол Андрій Ярмоленко
Джерело: 24 канал
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