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Ярмоленко вийшов у стартовому складі "Вест Хема" у матчі проти "Іпсвіча"

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко

Український півзахисник "Вест Хема" почав товариський матч з перших хвилин.

Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу англійського клубу на товариський матч проти "Іпсвіча". Матч розпочався о 17:00.

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Компанію українцю на флангах атаки "молотобійців" склав інший новачок клубу Феліпе Андерсон.

З попередніх чотирьох матчів "Вест Хема" Ярмоленко зіграв тільки в двох – проти "Уїкомба" і "Престона", де відзначився результативною передачею. В останньому матчі проти "Астон Вілли" українець не грав.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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