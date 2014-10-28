Ярош пройшов до Ради
Після опрацювання 100% протоколів ЦВК, на 39 окрузі Дніпропетровщини перемогу здобув лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош.
Ярош набрав 29,76% (20 тисяч 719 голосів виборців). На другому місці — самовисуванка Марія Пустова з 13,50%.
На третьому місці кандидат від партії "Батьківщина" Мгер Куюмчян з 10,41% голосів.
Джерело: Телеканал новин "24"
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