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      Ярош пройшов до Ради

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      Дмитро Ярош
      Дмитро Ярош / joinfo.ua

      Після опрацювання 100% протоколів ЦВК, на 39 окрузі Дніпропетровщини перемогу здобув лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош.

      Ярош набрав 29,76% (20 тисяч 719 голосів виборців). На другому місці — самовисуванка Марія Пустова з 13,50%.

      На третьому місці кандидат від партії "Батьківщина" Мгер Куюмчян з 10,41% голосів.

      Теги: Новини політики Дмитро Ярош Правий сектор Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 28 жовтня 2014
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