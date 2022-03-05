Відповідну інформацію оприлюднив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький ввечері 5 березня. Тобто на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Конотопщині оговтуються від атаки окупантів

Живицький розповів, що Конотопщина оговтується від пережитих штурмів.

У кожній громаді району є освітлення, вода, теплопостачання. Влада працює в штатному режимі, всі керівники на місцях,

– заявила глава Конотопської РВА Тетяна Сизон.

На щастя, 25 жителів Конотопа, які застрягли у Ніжині, 5 березня повернулися додому.

Зокрема відомо, що люди ще з 24 лютого перебували у чужому місті, адже потяг зупинився у Ніжині й всіх пасадирів висадили. Досі вони не могли дістатись додому через дії окупантів.

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