Для туристів відкриють піраміди та музеї Єгипту: відома дата
Влада Єгипту дозволила відвідувати культурні пам'ятки з 1 вересня. Зокрема, відкриють доступ до музеїв та пірамід Гізи, храмових комплексів у Луксорі й Асуані.
З жовтня планують відновити круїзи по Нілу, пише Cairoscene.
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Що дозволять з 1 вересня
- відвідувати культурні пам'ятки. Зокрема, музеї та археологічні пам'ятки – піраміди Гізи, храмові комплекси в Луксорі та Асуані;
- знімуть усі обмеження для єгиптян та іноземців на поїздки між провінціями та містами.
На першому етапі зняття обмежень об'єкти працюватимуть з максимальним завантаженням у 50%. Передбачається, що Каїрський музей зможе обслуговувати до 200 відвідувачів щогодини, інші музеї – до сотні, а піраміди – до 15 людей.
Нові правила обслуговування туристичних груп
- кількість екскурсантів не повинна перевищувати 25 людей;
- гіди зобов'язані носити маску і за можливості використовувати в роботі аудіосистему для забезпечення соціальної дистанції між туристами.
Крім того, влада Єгипту оголосила про зниження до 31 жовтня ціни квитків на відвідування об'єктів Верхнього Єгипту на 50%. Так сподіваються відновити туризм в Луксор і Асуан.
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Відзначимо, культурний туризм та річкові круїзи в Єгипті припинили на початку серпня. Об'єкти закрили, а відпочивальників не випускали за межі курортних зон.
Коронавірус та карантин в Єгипті: коротко
- Станом на 27 серпня у країні зафіксували 97 825 випадків COVID-19. Від недуги померли 5 317 хворих, одужати вдалося 68 713.
- Раніше уряд Єгипту посилив правила в'їзду для туристів на всій території країни.
- З 1 вересня в'їзд дозволений туристам за наявності негативного ПЛР-тесту.