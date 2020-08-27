Влада Єгипту дозволила відвідувати культурні пам'ятки з 1 вересня. Зокрема, відкриють доступ до музеїв та пірамід Гізи, храмових комплексів у Луксорі й Асуані.

З жовтня планують відновити круїзи по Нілу, пише Cairoscene.

Читайте також SkyUp готується відкрити нові маршрути в Азію та Єгипет: список усіх країн

Що дозволять з 1 вересня

відвідувати культурні пам'ятки. Зокрема, музеї та археологічні пам'ятки – піраміди Гізи, храмові комплекси в Луксорі та Асуані;

знімуть усі обмеження для єгиптян та іноземців на поїздки між провінціями та містами.

На першому етапі зняття обмежень об'єкти працюватимуть з максимальним завантаженням у 50%. Передбачається, що Каїрський музей зможе обслуговувати до 200 відвідувачів щогодини, інші музеї – до сотні, а піраміди – до 15 людей.

Нові правила обслуговування туристичних груп

кількість екскурсантів не повинна перевищувати 25 людей;

гіди зобов'язані носити маску і за можливості використовувати в роботі аудіосистему для забезпечення соціальної дистанції між туристами.

Крім того, влада Єгипту оголосила про зниження до 31 жовтня ціни квитків на відвідування об'єктів Верхнього Єгипту на 50%. Так сподіваються відновити туризм в Луксор і Асуан.

Дізнайтеся більше Вчені розкрили таємницю "кричущих мумій": вражаючі фото й відео

Відзначимо, культурний туризм та річкові круїзи в Єгипті припинили на початку серпня. Об'єкти закрили, а відпочивальників не випускали за межі курортних зон.

Зверніть увагу! Єгипет наразі перебуває у списку країн зеленої зони, що дає можливість не проходити двотижневу самоізоляцію після прибуття в Україну.

Коронавірус та карантин в Єгипті: коротко