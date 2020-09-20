Археологи знайшли неподалік від Каїру одразу 27 саркофагів, що були захоронені понад 2,5 тисячі років тому. Знахідку зробили в Саккарі – селі, де розташований некрополь столиці Стародавнього Єгипту Мемфіса.

Ще на початку вересня археологи знайшли 13 саркофагів, але продовжили пошуки й знайшли ще 14, пише BBC з посиланням на місцевих чиновників.

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Первинні дослідження показують, що ці труни повністю закриті й не відкривалися ще з моменту їхнього поховання,

– заявили в Міністерстві антикваріату Єгипту.

Знахідку виявили на глибині 11 метрів під землею. Нині там тривають роботи, а археологів особисто відвідав міністр антикваріату Халед аль-Анані. Він навіть заборонив розповідати про захоронення, поки не побачить все на власні очі.

Передувала такій знахідці розкопана криниця. На її місці археологи вирішили копати далі. Нині експерти називають це відкриття "одним з найбільших у своєму роді".

Село Саккара в Єгипті: карта