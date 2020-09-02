Поблизу озера Яниш, що сході Криму, окупанти пошкодили об’єкт археологічної спадщини "Некрополь". Сталося це під час земляних робіт, що розпочалися наприкінці серпня.

Окупани пошкодили Некрополь на сході Криму: деталі

Про інцидент повідомила так звана "прокуратура Ленінського району Криму", передає інформаційна агенція Интерфакс.

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У "прокуратурі" в пошкодженні Некрополя звинувачують жителів Ленінського району. Вони, зокрема, з допомогою спеціальної техніки проводили роботи на земельній ділянці, що розміщується на території комплексу.

У підсумку окупанти з колаборантами знищили культурний шар глибиною до одного метра. Зауважимо, що тут розташовувалися фрагменти рельєфних надгробних стел.

Крім того, вони витягнули ті стели та склали на західному борту котловану, що утворився. У "прокуратурі" вбачають навмисний характер вилучення стел.

Наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Мовиться про таку статтю Кримінального кодексу РФ – "Вилучення археологічних предметів із місць залягання в землі, що проводять без дозволу (відкритого листа) та які спричинили пошкодження або знищення культурного шару, водночас використовували землерийні машини".

Наразі земляні роботи окупанти з колаборантами припинили А рельєфні надгробні стели передали на зберігання до музею кам'яних старожитностей "Лапідарій".

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