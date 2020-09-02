Окупанти в Криму ледь не знищили Некрополь
Поблизу озера Яниш, що сході Криму, окупанти пошкодили об’єкт археологічної спадщини "Некрополь". Сталося це під час земляних робіт, що розпочалися наприкінці серпня.
Окупани пошкодили Некрополь на сході Криму: деталі
Про інцидент повідомила так звана "прокуратура Ленінського району Криму", передає інформаційна агенція Интерфакс.
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У "прокуратурі" в пошкодженні Некрополя звинувачують жителів Ленінського району. Вони, зокрема, з допомогою спеціальної техніки проводили роботи на земельній ділянці, що розміщується на території комплексу.
У підсумку окупанти з колаборантами знищили культурний шар глибиною до одного метра. Зауважимо, що тут розташовувалися фрагменти рельєфних надгробних стел.
Крім того, вони витягнули ті стели та склали на західному борту котловану, що утворився. У "прокуратурі" вбачають навмисний характер вилучення стел.
Наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Мовиться про таку статтю Кримінального кодексу РФ – "Вилучення археологічних предметів із місць залягання в землі, що проводять без дозволу (відкритого листа) та які спричинили пошкодження або знищення культурного шару, водночас використовували землерийні машини".
Наразі земляні роботи окупанти з колаборантами припинили А рельєфні надгробні стели передали на зберігання до музею кам'яних старожитностей "Лапідарій".
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Що відомо про Некрополь біля озера Яниш: основне
- Це поселення розташовується поблизу нині затопленого морем городища Акра, яку знають ще як "Кримська Атлантида").
- Мовиться про південний схід Керченського півострова, територію так званого Ленінського району.
- Некрополь в 2017 році підконтрольна Кремлю кримська влада віднесла до об'єктів культурної спадщини.
- Саме ж Янишське озеро пересихає. Ця водойма є солоною.