Завод "Кримський Титан" знову створює екологічну катастрофу....

Небезпечна екологічна ситуація

Важлива інформація від Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews. За інформацією, отриманою від наших джерел, наближених до керівництва міністерства екології та природних ресурсів окупованого Криму, протягом липня 2020 року до міністерства надходили листи від адміністрацій Армянська та Красноперекопська щодо різкого погіршення екологічної ситуації на півночі Криму.

Важливо! У Зеленського заявили, що водопостачання до Криму відновлять тільки після деокупаціїї

Це пов'язується зі зростанням рівня сірчаного ангідриду в атмосфері у зв'язку з активною діяльністю заводу "Кримський Титан" (наразі належить до ТОВ "Титанові Інвестиції", зареєстровано у м.Москва).

Напередодні візиту до Криму віце-прем'єра уряду РФ Марата Хуснулліна, 24 липня 2020 кримський гауляйтер Сергій Аксьонов дав доручення "міністру" екології та природних ресурсів Геннадію Нараєву з'ясувати реальний стан екологічної небезпеки в регіоні.

Вирощені в СРСР: чому реальну ситуацію приховують?

За підсумками моніторингу встановлено значне підвищення показників присутності сірчаного ангідриду в атмосфері населених пунктів Перекоп, Армянськ, Філатовка, Пролетарка та Карпова Балка (до 10 – 12 ПДК). У населених пунктах Красноперекопськ, Танкове, Совхозне зафіксовано підвищення рівня сірчаного газу до 2-5 ПДК.

Згідно вказівки керівництва окупованого Криму, реальні показники заборонено публікувати, погіршення екологічної ситуації буде маскуватись "невеликим підвищенням рівня сірчаних викидів у зв'язку з жаркою та сухою погодою, що не несе загрози здоров'ю населення".

Водночас, проблема виробництва двоокису титану в умовах порушення виробничого циклу у зв'язку з катастрофічною нестачею води на півночі Криму стане предметом обговорення Аксьонова та Хуснулліна, перш за все стосовно необхідності вирішення на федеральному рівні проблеми водозабезпечення республіки, а діяльність непідконтрольної місцевій владі компанії "Титанові Інвестиції" має загрозу повторення екологічної кризи 2018 року.

За даними джерел, екологічна небезпека також загрожує мешканцям Каланчакського та Чаплинського районів Херсонської області, а також сільському господарству на відстані до 120 кілометрів від заводу "Кримський Титан".

Варто знати! Сподіваються хіба на дощі: окупанти в Криму почали обмежувати подачу людям питної води

Наші джерела повідомляють, що на заводі був чималенький ремонт, після чого почали запускати до роботи всі лінії з виробництва двоокису титану. Крім того, ремонтували цех сірчаної кислоти (саме цей запах відчули жителі як північного Криму, так ї Херсонщини...).