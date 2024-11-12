Про це розповідає 24 Канал з посиланням на проректора з науково-педагогічної роботи ЗНУ Юрія Каганова. Зазначається, що хлопець навчався на економічному факультеті за спеціальністю "Маркетинг".

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Росіяни вбили студента ЗНУ

Російські війська здійснили п’ять авіаційних ударів по місту, спричинивши значні руйнування та численні людські втрати. Серед тих, хто потрапив під обстріл – 20-річний студент Запорізького національного університету – Єгор Балабка. Його доправили до реанімації у важкому стані, але вже у лікарні він помер.

До слова, за офіційною інформацією, внаслідок обстрілу 7 листопада загинули десять людей, серед яких однорічна дитина, ще 42 особи дістали поранення.

Унаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, а також будівля онкоцентру, що надавала медичну допомогу пацієнтам із важкими захворюваннями.

До того ж росіяни завдали авіаудар по Запоріжжю 11 листопада. Серед поранених п’ятеро дітей, три хлопчики 4, 16 і 17 років та дві дівчинки 15 та 17 років. Один з постраждалих помер від отриманих травм.