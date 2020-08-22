Лейтенант Збройних Сил України Олексій Петров емоційно звернувся до телеведучої Сніжани Єгорової. Раніше вона заявила, що українські герої постмайданного часу – "рагулі і селюки".

Коли на Сході України почалася війна, Петров – успішний директор невеличної фірми – покинув дім, сім'ю, улюблену роботу і пішов захищати свою країну. Про це він розповів у відеозверненні на своєму ютуб-каналі.

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Петров нагадав історію Василя Сліпака

На закид Єгорової, що воювати йдуть тільки нереалізовані українці, які нічого не досягнули у житті, Петров нагадав історію Василя Сліпака (соліст Паризької національної опери – 24 канал).

Він точно з ймовірністю 452 тисячі відсотків не рагуль і не селюк. І, народившись у Львові, думаю, він спілкувався українською краще, ніж спілкуєтеся ви. Йому було що втрачати, чи ні? Він сформувався як особистість?

– запитує боєць.

За словами Петрова, у його батальйоні була людина, яка за своїм фінансовим становищем у космічну кількість разів випереджувала Єгорову. Ця людина "могла купити Сніжану разом з губною помадою", однак залишила все і щодня ризикувала життям на лінії вогню.

"Селюки врятували вас, Сніжано"

"Селюки та рагулі" врятували і саму Єгорову, каже Петров. Військовий наголосив, що є небезпеки, від яких не може врятувати один конкретний чоловік, навіть якщо це чоловік самої Єгорової.

І якби біля вашого дому лягла 120-та міна, ви, Сніжано, обісралися б. Я зараз не перебільшую. Якби ваші діти закричали, ви обісралися б удруге. А коли ваші діти почали б стрибати від страху, закривати вуха, падати на підлогу і намагатися сховатися під диваном, ви, Сніжано, обісралися б утретє,

– каже Петров.

Військовий наголошує: якщо Єгорова не вміє цінувати очевидних речей, отже вона і є справжнім рагулем. Тільки щирий рагуль може назвати людей, які народилися і живуть в селі рагулями.

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Що сказала Єгорова

В інтерв'ю для ютуб-проєкту "ПрямоTalk" Єгорова заявила, що українські герої готові покласти своє життя не заради України, а через високу суїцидальну готовність. Телеведуча наголосила, що ці люди ніколи нічого не прагнули досягнути, не вчились, не розвивались, тому так бездумно розпоряджаються своїм життям. Вона порівняла захисників України з наркоманами, які за дозу готові віддати останню кров.

Цинічна заява Єгорової про українських воїнів: дивіться відео

Як відреагували українці

Українців така заява обурила. У Мережі вони залишили багато негативних коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші: