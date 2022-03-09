Уся країна намагається зробити усе можливе, щоб відбити атаку російських окупантів та звільнити кожен клаптик української землі. Керівництво держави, армія, волонтери та громадяни – усі стали єдиним цілим, щоб подолати ворога.

Цікаво Авіаудар по лікарні в Маріуполі: опублікували жахливі фото

Провокації у соцмережах

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак емоційно висловився стосовно провокацій у соцмережах. Він вказав, що політичні ігри у час війни – неприпустимі.

У мирний час я б взагалі не реагував на жодні провокації в соцмережах. Але зараз скажу. Усі покидьки, які продовжують політичні ігри під час війни, відправляйтесь вслід за російським військовим кораблем,

– написав він.

Також він додав, що його команда продовжить злагоджену роботу для того, щоб Україна перемогла агресора.

Вам буде цікаво: Пропагандисти РФ починають прозрівати

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!