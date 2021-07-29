Про відповідне рішення повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко під час спільного з Національною радою реформ засідання в Києві у четвер, 29 липня.

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Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрію Борисовичу,

– сказав він.

Президія засідатиме щомісяця

Андрій Єврмак заявив, що члени президії Конгресу місцевих та регіональних влад проводитимуть засідання щомісяця.

Це необхідно для поліпшення координації та реагування на потреби громад.

Щомісяця вищі посадові особи України та члени Конгресу розглядатимуть пропозиції обох палат і генеруватимуть рішення шляхом законодавчих ініціатив у межах повноважень Кабінету Міністрів України. Цей механізм дуже простий і дуже ефективний,

– зазначив очільник Офісу Президента.

Він додав, що "головною метою роботи Конгресу місцевих та регіональних влад стане реальне підвищення рівня життя кожного громадянина, задоволення потреб та захист прав українців".

Конгрес місцевих та регіональних влад: коротко

Конгрес – це консультативно-дорадчий орган при президентові. Його створили на заміну Раді розвитку громад та територій.

Він складається з 2 палат. До першої входять місцева влада, голови ОТГ та районних рад, до другої – голови обладміністрацій та облрад.

Конгрес є "майданчиком при президентові", який повинен об'єднати законодавчу та виконавчу владу та організації місцевого самоврядування.

Його називають зразком двопалатного парламенту.

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