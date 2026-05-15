"Інформація спотворена, тому що я –Телець": Ляшко спростував звинувачення у зв'язках з Єрмаком

Під час судового засідання по Єрмаку, прокуратура повідомила, що він радився зі своєю ворожкою щодо призначення політиків на посади. Під час засідання Верховної Ради депутати запитали міністра, чи був він в курсі ситуації, що склалась.

Міністр охорони здоров'я прокоментував чутки стосовно свого призначення. Відео з його відповіддю опублікував нардеп Ярослав Железняк у власних соцмережах.

Що сказав Ляшко про зв'язки з Єрмаком?

На судовому засіданні над ексочільником Офісу Президента повідомили, що Андрій Єрмак перед призначенням міністрів надсилав своїй ворожці "Вероніці Феншуй" дату народження та ім'я кандидатів на міністерські пости.

Депутат від "Слуги народу" Ярослав Железняк запитав очільника МОЗ, чи повідомляв йому ексочільник ОП результати гадання своєї ворожки, чи просив провести ритуали або магічні обряди та чи знав Ляшко про те, яким чином була обрана його кандидатура.

Ляшко відповів, що у травні 2021 року виступав перед Верховною Радою, де презентував свою програму дій. Він наголосив, що його призначили саме депутати, а не будь-хто інший.

Стосовно інформації про те, що Єрмак вивчав його гороскоп перед призначенням, міністр пояснив, що це неправда.

Інформація, яка крутиться в ЗМІ, спотворена, тому що я – Телець. В мене день народження 24 квітня,

– заявив Віктор Ляшко.

Він пообіцяв, що буде робити все можливе для покращення системи охорони здоров'я України. Він закликав залишити ці питання за межами парламентських фракцій. Глава МОЗ також додав, що тримає себе в чудовій спортивній формі та розуміє важливість збереження здоров'я.

Зверніть увагу! Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що європейські партнери ретельно стежать за справою щодо Андрія Єрмака. За його словами, в Європі достатньо спокійно реагують на цю ситуацію. Українські антикорупційні органи розкрили певні дії з ознаками злочину. Процес пішов вперед. Експерт каже, що Україна рухається шляхом реформ правової системи, яка починає працювати в питаннях розслідування, боротьби та протидії корупції. Цей момент грає на користь України. Він зазначив, якби все було так, як кілька років тому, коли інформація про корупційні дії приходила з-за кордону, тоді був би повний провал.

