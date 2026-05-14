Обороняв "Азовсталь": журналісти дізналися, хто кинув яйце у Єрмака

У Києві правоохоронці затримали колишнього бійця полку "Азов" та ексвійськовополоненого Віктора Лахно після інциденту біля суду, де розглядали питання запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу Президента. Він кинув у Андрія Єрмака яйцем.

У соцмережах поширили відео, на яких ветерана видно в кайданках поруч із поліцейськими. Про це повідомило видання "Букви", яке отримало коментар від самого Лахно.

Що відомо про ексвійськового, який кинув яйцем у Єрмака?

Сам Віктор Лахно підтвердив журналістам, що його затримання пов’язане саме з цим випадком. За його словами, після інциденту він не намагався втекти, не чинив опору та добровільно залишався на місці до прибуття патруля.

Ветеран також припустив, що рішення про доставлення його до відділку могли ухвалити після чиєїсь окремої вказівки.

Хоча я чекав з представниками поліції патруль, який мав би скласти протокол, не втікав з місця і повністю розумів відповідальність за свої дії,

– зазначив він.

25-річний Віктор Лахно після початку повномасштабного вторгнення перебував у Бердянську, брав участь у партизанській діяльності на Запоріжжі, а згодом добровільно долучився до операції з деблокади Маріуполя. Після виходу з Азовсталь він потрапив у російський полон, де провів понад рік – спочатку в Оленівці, а потім у Горлівці. У червні 2023 року військового звільнили під час обміну полоненими.

