В Брюсселе 15 декабря проходил саммит Восточного партнерства и он принес много новостей для Украины. К сожалению, не все они приятные.

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Что известно о саммите

Итак, в Брюсселе стартовал уже 6-й саммит Восточного партнерства, на котором собрались лидеры 27 стран ЕС и 5 стран партнеров:

Украины;

Грузии;

Молдовы;

Азербайджана;

Армении.

Беларусь в этом году решили не звать.

Чего ждать

Каких-то больших ожиданий от этого формата ждать не стоит, ведь его главная задача состоит в, цитирую: "Углублении связей постсоветских стран с Евросоюзом". Ни о каком расширении ЕС здесь речь не идет, увы.

Этот саммит ожидаемо закончится декларацией в которой страны ЕС банально подтвердят приверженность устремлениям к интеграции в Евросоюз. Не более. Хотя никто никаких лишних иллюзий и не питает, а тот же Владимир Зеленский еще в прошлом году достаточно скептически отзывался об этом формате взаимодействия с ЕС.

Накануне Украина, Грузия и Молдова решили объединить усилия по давлению и создали Ассоциированное трио. И Брюссель это, к слову, напрягает. Там боятся, что вот этот формат постоянных обещаний под названием Восточное партнерство может попросту развалиться и три наши страны будут вместе использовать другие методы для вступления в ЕС.

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Програма ЕС

Потому летом в ЕС придумали инвестиционную программу для наших стран размером в 2,3 миллиарда евро. Эти деньги будут разделены между шестью государствами в виде грантов на развитие:

малых и средних предприятий;

зеленую энергетику;

цифровую трансформацию;

инфраструктуру.

Их будут давать траншами на протяжении следующих 6 лет. В будущем развитие проектов, по задумке ЕС, должны привести и частные инвестиции.

Выглядит, конечно, симпатично. В то же время, это скорее откупная за то, что нас так и не берут в ЕС. Но перед саммитом прозвучали и другие заявления, которые доказали, что Европа снова берется за свое – умиротворение агрессора.

Потому я предлагаю больше сосредоточить внимание на том, что происходило в кулуарах и какие заявления европейских лидеров звучали.

Поддержали Украину

Обсуждают на саммите и вопрос российской агрессии против Украины. Например, глава Евросовета Шарль Мишель заверил, цитирую: "Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену в ответ".

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заверила, что любое продвижение России вглубь Украины приведет к серьезным последствиям. Она уверяет, что ЕС и США выработали санкционную стратегию, которая предполагает введение санкций против финансового и энергетического секторов России, а также против оборонной промышленности РФ.

Кажется, даже в Германии риторика в отношении России резко изменилась. Новый канцлер Олаф Шольц накануне выступая в Бундестаге заявил, что вся Европа едина в ответных мерах против Путина.

В то же время новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связалась с главой МИД России Сергеем Лавровым и высказала ему, фактически в лицо, всё те же предупреждения.

Дьявол кроется в деталях

Вся эта политика должна отразиться в совместном заявлении на саммите лидеров ЕС, который пройдет уже 16 декабря в Брюсселе. Уже известно, что в итоговом документе 27 стран Евросоюза пообещают, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и серьезную ответную цену".

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Казалось бы, всё идет лучше некуда. Но, дьявол кроется в деталях. Оказалось, что далеко не все страны ЕС спешат разрабатывать, а тем более вводить новые санкции против России и всё же надеются договориться с Путиным.

Кто против санкций

По данным издания Bloomberg, Франция, Германия, Италия и Испания отказываются безотлагательно наработать санкционный пакет против России. Вместо этого они предлагают сначала сосредоточиться на переговорах с Москвой, попытаться убедить Путина не делать ошибок и только если это не сработает, объявить о санкциях.

Кроме того, именно эти 4 страны не верят в то, что Путин готов напасть на Украину. Скорее, это шантаж Москвы, чтобы выведать, на что реально готов Запад, а что он не сделает никогда.

Кто не доверяет Путину

Остальные страны ЕС, разве что кроме Венгрии, считают иначе и требуют как можно скорее заявить Путину прямо, с чем именно он столкнется в случае войны. Более того, те же страны Балтии боятся, что Путину удастся одурманить и даже запугать войсками на украинской границе лидеров некоторых европейских стран.



Путину хотят объяснить, с чем именно он столкнется в случае нового наступления / Фото Getty Images

Премьер-министр Эстонии призывает Европу не попадаться в ловушку Путина. Ведь Кремль намеренно выдвигает требования никуда не принимать Украину, создавая видимость, что только Россия может как-то влиять на Украину.

Но, похоже, что на данный момент решение уже неофициально принято.

Сначала Запад будет пытаться снова усмирить Путина. Накануне пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что Вашингтон по-прежнему ведет обсуждения с европейскими партнерами о том в каком именно формате вести диалог с Россией.

Здесь стоит понимать, что если этот диалог с Москвой будет вестись в достаточно жесткой форме, то ничего плохого в этом может и нет. Но, главное, чтобы этот диалог не повторил историю Мюнхена 1938 года, когда Европа, пытаясь усмирить Гитлера, по сути уступила ему часть Чехословакии.

Нормандский формат хотят реанимировать

Но, в то же время, и украинская дипломатия не спит. Президент Зеленский все же пытается вместе с европейскими партнерами реанимировать нормандский формат, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства.

Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы обсудить как заставить Россию идти на диалог.

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Резюмируя, после долгих недель шантажа, Запад занял жесткую позицию в отношении вероятной новой агрессии России против Украины, но всё же во главу решения проблемы, именно Европа выдвигает – диалог с тем самым агрессором. Поэтому есть риск скатывания к тому, с чего и начинали…