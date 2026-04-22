Це правильний сигнал, – Зеленський прокоментував розблокування 90 мільярдів євро та санкцій

Угорщина та Словаччина погодились зняти вето на надання кредиту від ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро. Також планується обговорення нового санкційного пакета проти Росії.

Про таке заявив президент України Володимир Зеленський.

Як коментує розблокування кредиту Володимир Зеленський?

Глава держави зазначив, що нині вже розпочалась реалізація домовленостей із Євросоюзом щодо розблокування позики на два роки, а також ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах. Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть з'явитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми,

наголосив Зеленський.

За його словами, наразі Україна сумлінно виконує свої зобов'язання у відносинах із ЄС, навіть у складних та суперечливих питаннях – мовиться про відновлення нафтопроводу "Дружба".

Водночас Київ сподівається на необхідні кроки з боку ЄС, які допоможуть захистити життя українців та наблизити європейську інтеграцію України.

Зеленський підкреслив важливість якнайшвидшого запуску пакета підтримки від Євросоюзу.

Які ще питання зрушились із місця?

Глава держави повідомив, що Україна планує переговори з європейськими лідерами щодо відкриття переговорних кластерів, зазначивши, що необхідні умови для цього уже виконані.

Також Зеленський підкреслив, що наразі триває активна робота над посиленням санкцій проти Росії та розвитком європейської енергетичної системи таким чином, аби позбавити Кремль можливості впливати на Європу через енергопостачання.