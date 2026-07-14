ЄС офіційно відкрив шостий кластер в переговорах про вступ України

ЄС офіційно відкрив шостий кластер переговорів з Україною щодо її вступу до Євросоюзу. Йдеться про кластер "Зовнішні відносини".

Відкриття нового кластеру відбулося під час міждержавної конференції щодо вступу України до ЄС у Брюсселі у вівторок, 14 липня. Про це повідомляє "Укрінформ".

Що відомо про відкриття шостого кластера?

Про відкриття кластера на брифінгу повідомив міністр у справах ЄС Ірландії Томас Бірн.

Він зауважив, що Україна продовжує проводити важливі реформи, незважаючи на повномасштабну війну, та залишається відданою курсу на вступ до Євросоюзу й європейським цінностям.

За його словами, Україна є невід'ємною частиною європейської родини, а країни ЄС мають не лише висловлювати підтримку, а й забезпечити реалістичну перспективу її членства.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка подякував Ірландії та Кіпру, які головували в Раді ЄС, а також єврокомісарці з питань розширення Марті Кос за допомогу у просуванні переговорного процесу.

Він також наголосив, що єдність країн Євросоюзу у сфері спільної безпекової та оборонної політики має особливе значення, і Україна повністю це усвідомлює.

Єврокомісарка Марта Кос зазначила, що виконання частини реформ потребує часу. Водночас саме їхнє завершення дасть змогу перейти до наступного етапу переговорів – поступового закриття відкритих кластерів.

Глава МЗС Андрій Сибіга теж привітав відкриття шостого переговорного кластера на шляху України до вступу в ЄС. За його словами, це свідчить про те, що Україна впевнено просувається до членства в Євросоюзі.

Сибіга зазначив, що один із двох розділів шостого кластера стосується роботи МЗС України. На його думку, за останні роки рівень узгодженості української зовнішньої політики з політикою ЄС уже досяг 99%. Це створює передумови для швидкого прогресу в переговорах.

Нагадаємо, шостий кластер переговорів стосується зовнішньої політики та безпеки. Він охоплює співпрацю з іншими країнами, міжнародну торгівлю, гуманітарну допомогу та політику розвитку.

Також Україна має надалі узгодити свою зовнішню політику з ЄС, зокрема щодо санкцій і експорту зброї.

3 липня Угорщина погодилася, щоб Євросоюз офіційно розпочав процедуру відкриття цього переговорного кластера для України та Молдови.