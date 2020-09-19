ЄС закликав Росію звільнити усіх незаконно затриманих і засуджених кримських татар, яким Південний окружний суд Ростова-на-Дону присудив щонайменше 13 років колонії суворого режиму.

В ЄС засудили вивезення мешканців анексованого Криму до російських судів. Про це заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано.

Зверніть увагу У РФ на тривалі терміни засудили фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

"Європейський Союз не визнає застосування російського законодавства в Криму та Севастополі, зокрема, передачу громадян України з Криму до судів РФ. Це суперечить міжнародному праву. ЄС закликає Росію скасувати ці рішення і негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців", – йдеться в заяві Євросоюзу.

Довідка. Військовий суд в російському Ростові-на-Дону 16 вересня виніс вирок фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Кримчан засудили до 13 – 19 років ув'язнення.

Водночас Євросоюз очікує, що Росія припинить тиск на кримськотатарську громаду. На півострові мають бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Також вони наголосили на своїй непохитній підтримці суверенітету України.

"Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про кримські "справи Хізб ут-Тахрір"