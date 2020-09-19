ЄС закликав Росію негайно звільнити незаконно затриманих татар
ЄС закликав Росію звільнити усіх незаконно затриманих і засуджених кримських татар, яким Південний окружний суд Ростова-на-Дону присудив щонайменше 13 років колонії суворого режиму.
В ЄС засудили вивезення мешканців анексованого Криму до російських судів. Про це заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано.
Зверніть увагу У РФ на тривалі терміни засудили фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"
"Європейський Союз не визнає застосування російського законодавства в Криму та Севастополі, зокрема, передачу громадян України з Криму до судів РФ. Це суперечить міжнародному праву. ЄС закликає Росію скасувати ці рішення і негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців", – йдеться в заяві Євросоюзу.
Водночас Євросоюз очікує, що Росія припинить тиск на кримськотатарську громаду. На півострові мають бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Також вони наголосили на своїй непохитній підтримці суверенітету України.
"Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться в повідомленні.
Що відомо про кримські "справи Хізб ут-Тахрір"
- Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті.
- Вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в РФ та анексованому нею Криму.
- Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними".
- Захисники заарештованих і засуджених кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.