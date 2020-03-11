ЄС виділить 25 мільярдів євро на боротьбу з наслідками коронавірусу

Єврокомісія має намір виділити 25 мільярдів євро для боротьби з наслідками спалаху коронавірусу у світі. Гроші підуть на підтримку систем охорони здоров'я та малого бізнесу.

Про готовність ЄС боротися з негативними економічними наслідками епідемії коронавірусу заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє DW.

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Ми використаємо всі інструменти, які ми маємо, щоб переконатися, що європейська економіка витримає цю бурю,

– зазначила Ляєн.

За її словами, Євросоюз сформує інвестиційний фонд на загальну суму 25 мільярдів євро. З цих грошей 7,5 мільярда євро виділять негайно. Для цього рішення мають схвалити усі країни-члени ЄС та Європарламент.

На що витрачатимуть гроші:

на допомогу системам охорони здоров'я та малому бізнесу;

на послаблення правил державного регулювання та державного боргу;

фінансову допомогу компаніям.

"Ми готові використовувати всі необхідні інструменти", – додав президент Євроради Шарль Мішель.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що Світовий банк виділить 12 мільярдів євро невідкладної допомоги на боротьбу зі спалахом коронавірусу нового типу. Гроші йдуть на допомогу країнам, що розвиваються, подолати наслідки епідемії.

Основне про коронавірус

Станом на початок 11 березня на китайський коронавірус захворіли майже 120 тисяч людей, померли – понад 4 тисячі. Одужали – приблизно 64 тисячі людей.

Коронавірус вже поширився на усі країни Європи, однак найбільше випадків зараження є в Італії – понад 10 тисяч.

Загалом найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, Південній Кореї та Ірані.

В Україні теж зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворів чернівчанин, який подорожував в Італії. Це наразі єдиний випадок вірусу в країні.

Вакцини від коронавірусу чи ліків ще не існує. Однак у Китаї та США працюють над її розробкою.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу