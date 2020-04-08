ЄС виділив Україні майже 200 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом
Євросоюз схвалив програму підтримки країн Східного партнерства у боротьбі з епідемією коронавірусу. У її межах Україні виділять понад 190 мільйонів євро допомоги.
Ці гроші будуть виділені на невідкладні й короткострокові потреби, зазначається у повідомленні на сайті Європейської комісії.
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ЄС підтримує створення громадської стійкості шляхом допомоги вразливим людям, переходу на онлайн-освіту, боротьби з дезінформацією і зміцнення культурної різноманітності та онлайн-творчості,
– зазначається у повідомленні.
У межах цієї програми разом з Україною Євросоюз виділить допомогу ще цілій низці країн, пов'язаних зі Східним партнерством:
- Молдові,
- Грузії,
- Білорусі,
- Вірменії,
- Азербайджану.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже відреагував на таке рішення Євросоюзу, цього разу лаконічно. "Спасибі ЄС за те, що підтримали нас. Час має вирішальне значення", – написав глава уряду у своєму твіттері.
Що відомо про Східне партнерство ЄС?Східне партнерство – політична стратегія Євросоюзу, яка має намір зміцнення відносин зі східними сусідами та партнерства з ними.
Від самого початку ініціатива передбачала участь у ній 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Грузії, а також Білорусі, Азербайджану та Вірменії.
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