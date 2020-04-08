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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      ЄС виділив Україні майже 200 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом

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      Євросоюз грошима допоможе Україні боротися з коронавірусом / aliexpress.ru

      Євросоюз схвалив програму підтримки країн Східного партнерства у боротьбі з епідемією коронавірусу. У її межах Україні виділять понад 190 мільйонів євро допомоги.

      Ці гроші будуть виділені на невідкладні й короткострокові потреби, зазначається у повідомленні на сайті Європейської комісії.

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      ЄС підтримує створення громадської стійкості шляхом допомоги вразливим людям, переходу на онлайн-освіту, боротьби з дезінформацією і зміцнення культурної різноманітності та онлайн-творчості,
      – зазначається у повідомленні.

      У межах цієї програми разом з Україною Євросоюз виділить допомогу ще цілій низці країн, пов'язаних зі Східним партнерством:

      • Молдові,
      • Грузії,
      • Білорусі,
      • Вірменії,
      • Азербайджану.

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже відреагував на таке рішення Євросоюзу, цього разу лаконічно. "Спасибі ЄС за те, що підтримали нас. Час має вирішальне значення", – написав глава уряду у своєму твіттері.

      Що відомо про Східне партнерство ЄС?Східне партнерство – політична стратегія Євросоюзу, яка має намір зміцнення відносин зі східними сусідами та партнерства з ними.

      Від самого початку ініціатива передбачала участь у ній 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Грузії, а також Білорусі, Азербайджану та Вірменії.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Гроші Євросоюз
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