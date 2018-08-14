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Єва Лонгорія показала результати чарівної зйомки з новонародженим сином

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Єва Лонгорія з сином
Єва Лонгорія з сином / Фото із соцмереж

Голлівудська акторка Єва Лонгорія не стримує свого щастя від материнства. Зірка вкотре показала милі кадри з новонародженим сином.

Акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", взяла участь у чуттєвій фотосесії для американського журналу Hola. Після зйомки знаменитість щоразу тішить своїх прихильників все новими кадрами, які ввійшли до нового випуску глянцю. 

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Санті вже насолоджується жартами мами,
– написала Єва Лонгорія. 

До ніжного допису вона додала фото, на якому акторка позує з немовлям на руках. При цьому зірка широко сміється, в той час її син теж щасливо посміхається зірковій матусі. 

 

Окрім цього, в мережі з'явилось відео, на якому видно, як проходила зйомка Єви Лонгорії та її маленького сина Сантьяго Енріке. Акторка дуже ніжно піклується про бажане немовля, що зачаровує всіх глядачів відео. 

 

Нагадаємо, Єва Лонгорія народила хлопчика від чоловіка Хосе Антоніо Бастона 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.

Теги: LifeStyle Зіркові мами Кіно Голлівуд Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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