Євген проживав у селі Криничному на Волині, а його дружина Любов – у селі Кортеліси цієї ж області. Чоловік служив у армії разом із її двоюрідним братом, який і дав йому номер телефону ще тоді 18-річної дівчини. Так вони й познайомилися.

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Що відомо про сім'ю загиблого героя

Протягом дев’яти місяців Євген зі своєю майбутньою дружиною спілкувалися телефоном. Коли вони вперше побачилися, Любов одразу закохалася у чоловіка.

Часто за нашими розмовами телефоном непомітно минала ціла ніч. А коли через дев’ять місяців я вперше його побачила, у мене ніби земля пішла з-під ніг. Я закохалася у нього з першого погляду,

– пригадує дружина загиблого.

З того часу закохані практично не розлучалися. Коли справа дійшла до одруження, вони вирішили просто розписатися, оскільки у них не було коштів навіть на обручки.

За словами Любові, Євген мріяв мати багато дітей. Так і сталося, у подружжя їх народилося шестеро – троє хлопчиків і троє дівчаток. Нині найстаршому сину Віталію – 16 років, Катерині – 14, Артему – 13, Стасу – 11, Аліні – 8, а Світланці в березні виповниться 3.

Діти загиблого Євгена Головчака / Фото УП. Життя

Любов розповіла, що чоловік тішився дітям. Він грався з ними та вчив працювати, адже сам мав "золоті руки". До служби у війську Євген їздив на заробітки – то в Польщу, то до Києва. Але на довго намагався не залишати родину.

Чоловік не відмовився від повістки

Після початку повномасштабної війни староста села, у якому жила родина, розносила повістки. Одну з них отримав і Євген. Його дружина зауважила, що у родині виховується шестеро неповнолітніх дітей. Староста забрала повістку, однак Євген вважав, що повинен захищати свою сім'ю та Батьківщину.

Чоловік почав мене втішати, мовляв, якщо він не піде, то окупанти прийдуть сюди й всіх вб’ють. Тоді сів у авто, наздогнав жінку і вихопив з її рук той клятий папірчик. Мене чоловік заспокоїв, що його направлять десь близько служити. А вийшло навпаки, його направили у саме пекло,

– розповіла дружина.

Євген намагався телефонувати дружині кожен день. Дуже переживав за старшого сина Віталія, оскільки у нього якраз вирізали пухлину на нозі. Сам же ніколи не розповідав рідним, де саме знаходиться і як йому важко. Поки Євген воював, його дружина робила все можливе, аби повернути коханого додому, адже не погоджувалася з його рішенням.

За її словами, коли набув чинності закон щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану, вона подзвонила до начальства чоловіка і надіслала всі документи, які підтверджували факт багатодітної сім'ї.

Втім, за два дні до запланованого звільнення Євген підірвався на міні. Він захищав країну протягом семи місяців.

Любов не одразу повірила у загибель чоловіка, проте після упізнання вона переконалася, що втратила коханого назавжди.

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