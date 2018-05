Переможець Євробачення 2018 Нетта Барзілай: біографія співачки, яка підкорила всю Європу

Переможцем Євробачення 2018 стала учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy". За результати голосуванням журі та телеглядачів вона отримала 529 балів.

Фінал Євробачення 2018 відбувся у португальському Лісабоні 12 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступили одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Португалія потрапила одразу в фінал як країна-господар.

Яскрава і запальна дівчина з нестандартною зовнішністю, талановита і з почуттям гумору – в Нетті є все, що так люблять глядачі. Її номер – запальний і не менше яскравий. І це стало запорукою перемоги!

Євробачення 2018 переможець: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

Біографія Нетти Барзілай

25-річна Нетта народилася в самому центрі Ізраїлю, в невеликому містечку Хід-ха-Шарон. Нетта дуже рано навчилася співати і росла музично обдарованою і активною дитиною. А тому мрія стати співачкою зародилася ще в ранньому дитинстві. Коли прийшов час визначатися з першим навчальним закладом, батьки відвели обдаровану дочка в школу з музичним ухилом і не прогадали. Музичні здібності дівчинки викладачі відзначили з перших місяців навчання.

Школу Нетта Барзілай закінчила з відзнакою і з першої спроби вступила до престижного музичного училища "Рімон", де продовжила шліфувати вокальну майстерність на факультеті електронних інструментів. Після цього співачка потрапила в армію, де продовжила свою співочу кар'єру. Вона виступала в складі ансамблю військово-морського флоту ЦАХАЛ, а пізніше навіть виконувала соло в ньому. Після демобілізації Нетта Барзілай не залишила музику і з мрією вийти на сцену не розпрощалася.

Євробачення 2018: Нетта Барзілай представить Ізраїль

Три роки Нетта Барзілай працювала резидентом музичного клубу Bar Giora і керувала щотижневими блюзовими вечорами. У 2016 році співачка пішла у "вільне плавання" і зібрала свій музичний колектив: ансамбль отримав назву "Експеримент". Гурт гастролював по містах Ізраїлю і співпрацював з відомим колективом "Бат Шева". Яскраву вокалістку помітили і запропонували грати в музичних виставах.

Відатк Нетта виконала кілька головних партій в музичних виставах театру "Біг на морі". У 2017 році вокалістці довірили акапелла-партію в мюзиклі Ноама Інбар "Книга труднощів". Одночасно Нетта була вокалісткою популярного колективу "Габбер-бенд".

Співачка стверджує, що якби не обрала музику, то присвятила б життя роботі в дитячому садку і вивченню психології. У дитинстві і ранній юності Нетта страждала від колючих жартів однокласників щодо її зовнішності. Вже тоді вона розуміла, що відрізняється від ровесників.

Подорослішавши, Нетта нарешті прийняла себе такою, якою вона є, і полюбила. Неординарність артистка перетворила в свою перевагу.

Шлях до Євробачення 2018

Восени 2017 року Нетта Барзілай наважилася пройти відбірковий конкурс "Наступна зірка" для участі в Євробаченні 2018 і, за одностайною думкою журі і телеглядачів, з успіхом перемогла в ньому.

Барзілай обрала пісню під назвою "Тоу" ("Іграшка"), яка прозвучить в першому півфіналі Євробачення. За 2 місяці до конкурсу кліп з піснею потрапив на YouTube і за 3 дні набрав 2 мільйони переглядів. За лічені дні композиція потрапила на верхні рядки чартів iTunes.

Феномен популярності хіта співачки багатокомпонентний. У запальній композиції, написаної Дороном Медалі і Ставом Беґер, знайшлося місце для теми толерантності, яка сьогодні в тренді.

Рядок "I'm not your toy, you stupid boy" ("Я не твоя іграшка, дурнику") перегукується з кампанією проти домагань, яка стартувала після скандалу з Гарві Вайнштейном. А флешмоб #MeToo підхопили феміністки.

Композитор і режисер-постановник – Дорон Медалі, для нього це вже третя запальна композиція написана для конкурсу. Композитор пише пісні і для іноземців. Раніше він написав два хіти для грецької поп-зірки Елені Фурейри, яка представить на Євробаченні 2018 Кіпр.

У кліпі уважні глядачі помітили електронний інструмент – live looping. Він дозволяє домагатися дивовижних спецефектів зі звуками і голосом співачки прямо під час концерту.



Нетта Барзілай

Букмекери зійшлися на думці, що Нетта Барзілай – ймовірний фаворит шоу, хоча спочатку ставили на перемогу естонки Еліни Нечаєвої. Ізраїльтянка з піснею "Тоу" з'явилася на офіційному каналі Євробачення 11 березня 2018 року і одразу посунула Нечаєву вниз.

Особисте життя Нетти Барзілай

Особисте життя співачки покрите таємницею. Відомо, що Нетта незаміжня. Чи є у співачки друга половинка – не відомо. Нетта не дає коментарів на цю тему, а фото на сторінках співачки в соцмережах не дають жодної інформації про особисте життя.

