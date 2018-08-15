Євробачення-2019 таки відбудеться в Ізраїлі

Ізраїль виділив 12 мільйонів доларів на проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2019".

Раніше повідомлялося про перенесення Євробачення в іншу країну через брак грошей на його проведення, а також політизацію конкурсу. А 14 серпня було останнім терміном прийняття рішення сторонами.

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Як інформує місцева газета The Jerusalem Post, Міністерство фінансів країни і корпорація суспільного мовлення KAN таки домовилися про виплату 12 мільйонів євро у вигляді гарантійного внеску Європейського мовного союзу (ЕВС).

Нагадаємо, 12 травня в Лісабоні пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018. Тоді перемогла конкурсантка з Ізраїлю – Нетта Барзілай з енергійною піснею Toy.

Нетта Барзілай – TOY: дивіться кліп переможниці Євробачення-2018